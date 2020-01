Juntos por el cambio exige el cumplimiento del cableado subterráneo

Los concejales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de comunicación solicitando el total cumplimiento y adecuación de las distintas empresas de servicios de cable, telefonía, circuito cerrado de televisión, informática y otros, que se ajusten a lo establecido por la Ordenanza Nº 3609;

Proyecto:

Los concejales abajo firmantes integrantes del Bloque Frente Juntos por el Cambio nos dirigimos a Usted a fin de solicitarle el ingreso en la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante del siguiente proyecto de Comunicación

VISTO:

La vigencia de la Ordenanza Nº 3609, y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº 3609 sancionada con fecha 25 de Noviembre de 1996 establece que la extensión de redes de cables se ejecutará exclusivamente en forma subterránea la conexión domiciliaria en el Centro de la Ciudad, fijando como fecha limite para adecuar las instalaciones existentes a lo dispuesto por la misma antes de Enero de 2010

Que en el mes de Julio de 2015 el Honorable Concejo Deliberante de Luján a través de la Comunicación Nº 186/2015 ha solicitado al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, que de manera integral con las distintas prestatarias de servicios de cable, telefonía, circuito cerrado de televisión, informática y otros, de cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Nº 3609;

Que el Departamento Ejecutivo en respuesta a la Comunicación Nº 186/2015 informa que ha notificado la vigencia de la Ordenanza en cuestión a las distintas empresas y Cooperativa Eléctrica;

Que es de destacar que han transcurrido 4 años desde la notificación de la vigencia de la Ordenanza, y las distintas empresas prestatarias de los servicios por cable y electricidad continúan incumpliendo con el ordenamiento legal vigente;

Que en reiteradas ocasiones este bloque ha realizado reclamos verbales y presentado notas a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos denunciando la instalación de postes y columnas en la linea de árboles que luego van a implicar la poda de los mismos;

POR ELLO:

El Bloque de Juntos por el Cambio, sugieren la aprobación del siguiente proyecto de:

. C O M U N I C A C I O N:

Artículo 1º: Reiterese en todos sus términos la Comunicación Nº 186/2015

Artículo 2º: De Forma.

Luján, 20 de Enero de 2020.

Publicado el miércoles 22 de enero de 2020