Julio Mena se refirió al trabajo social que están realizando en los barrios

En el marco de la pandemia, integrante del Centro de Veteranos de Guerra de Luján quién además es Director de la Sala Permanente de Malvinas Julio Mena, dialogó con Luján en línea sobre todo el trabajo que vienen desarrollando. Explicó que hace más de dos meses vienen colaborando con la ciudad de General Rodríguez elaborando guisos para distintos barrios de este distrito, señaló que ya han preparado más de 4 mil kilos de guisos. «Siempre queremos estar ayudando y acompañando a la gente que necesita y bueno esta es nuestra meta y así seguimos para adelante. Nosotros tenemos un legado que es en honor a nuestros compañeros, es seguir malvinizando hasta el último día de nuestras vidas», resaltó. Asimismo, señaló que ellos están permanentemente en la calle colaborando y eso es lo que les otorga vida.

Por otro lado, señaló que el pasado 9 de julio armaron una buseca para recaudar fondos y continuar construyendo la sala que están armando. «Vamos a abrir un pequeño cine que va a ser abierto, para que se pueda pasar una película, un documental invitando a toda la gente que quiera venir. Siempre entrada libre y gratuita», resaltó. La Sala está ubicada en la Sala Doctor Merlo 1236, entre María Ester Pérez y Lorenzo Casey. «Esto es mantener la causa viva y seguir la causa malvinas hasta el último día, este martes pasado hemos realizado un guiso con 280 porciones acá en el barrio Americano, entregando guisos a toda la gente del barrio y esa es nuestra función, nuestra tarea y lo hacemos totalmente a ad honorem. La institución no recibe ningún fondo, simplemente lo que generamos nosotros», manifestó.

En cuanto a la ciudad, consideró que «hay mucha gente en los barrios que necesita, que necesita comida. Lamentablemente en nuestra querida ciudad se ha politizado toda esa situación y realmente hay muchísimos merenderos en Luján, pero hay muchos merenderos y comedores que no reciben la comida que tendrían que recibir para tanta gente. Por eso nos está costando muchísimo en Luján hacer un guiso en los barrios, porque los merenderos no tienen los alimentos así que no pueden». Opinó que no hay una buena distribución de la comida. Cualquiera que se quiera comunicar lo puede hacer al 02323-612156, teléfono personal de Julio Mena.

Antes de finalizar, expresó que es una lastima que el municipio no haya aprovechado las dos cocinas de campaña que tiene el Centro de Veteranos de Guerra. «Lamentablemente los veteranos de guerra de Luján seguimos siendo instituciones nómades como siempre lo digo, el Centro de Veteranos todavía no puede conseguir un terreno fiscal para poder hacer nuestra propia sede. La casa de malvinas está en mí casa particular», lamentó Mena. Explicó también que desde el principio de la pandemia se puso a disposición del gobierno local para colaborar activamente, pero nunca recibió una respuesta o llamado a su propuesta.

Publicado el jueves 16 de julio de 2020