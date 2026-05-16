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Julio Mena fue nombrado Embajador para la Paz por una organización internacional

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Publicado el sábado 16 de mayo de 2026

Julio Mena, director de la Sala Permanente de Malvinas, fue oficialmente nombrado esta semana como “Embajador para la Paz” por la organización internacional Universal Peace Federation (UPF).

El acto se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Casa de Galicia, donde recibió el diploma correspondiente a esta distinción.

Cabe destacar que la Sala Permanente de Malvinas funciona desde hace dos años en el predio de Cerveceros de Luján, ubicado en Kennedy 86. El espacio fue inaugurado en 2017 y cuenta además con un Museo Itinerante que recorre distintos puntos del país llevando la imagen de la Virgen de Luján y promoviendo la causa Malvinas en todo el territorio argentino

Publicado el sábado 16 de mayo de 2026

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