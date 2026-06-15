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Julia Rosemberg en la Escuela Luján, Clase Magistral: El pensamiento político de Eva Perón

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Publicado el lunes 15 de junio de 2026

La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional invita a un nuevo encuentro de formación y reflexión titulado “El pensamiento político de Eva Perón”. El mismo estará a cargo de Julia Rosemberg, historiadora, docente de la UBA y autora del libro “Eva y las mujeres: historia de una irreverencia”.

En el marco de su programación 2026, la Escuela Luján continúa generando espacios de formación, debate y reflexión crítica sobre la historia sociopolítica argentina.

La charla será el jueves 25 de junio a las 19:00 horas en el CC Doña Ana de Matos (Paseo Calelian 1135, Luján).

En esta clase magistral, abordaremos el pensamiento político de Eva Perón, recuperando su legado y su vigencia en los debates actuales. Una propuesta para seguir pensando nuestra historia, fortalecer la memoria colectiva y enriquecer el debate sobre los procesos que marcaron a nuestro país.

La actividad es libre y gratuita, con cupo limitado e inscripción previa a través del enlace correspondiente.
https://forms.gle/hxXds7MgZADcasto8

Sobre la Escuela Luján

La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional es una usina de reflexión, debate y construcción ciudadana que aporta a la visión del ser nacional y al pensar soluciones a las problemáticas y los conflictos sociopolíticos de nuestro país y región.

Las clases magistrales con renombrados catedráticos, historiadores y políticos argentinos aportan opinión y formación sobre los conflictos sociopolíticos que nos atraviesan.

Esta iniciativa busca seguir fortaleciendo el pensamiento nacional, fomentando el intercambio de ideas y el compromiso con una mirada crítica sobre nuestro pasado y presente.

Publicado el lunes 15 de junio de 2026

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