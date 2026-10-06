Juegos Bonaerenses: Más de 250 lujanenses viajarán a la Final en Mar Del Plata

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Entre el 19 y el 23 de octubre.

La Municipalidad de Luján informó que más de 250 lujanenses de 38 disciplinas deportivas y culturales clasificaron a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2026, que se disputarán entre el 19 y el 23 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

“Es una alegría y un motivo de orgullo que año a año cada vez más lujanenses logren clasificar a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses, y estamos convencidos de que es así porque hemos sostenido una política de promoción cultural y deportiva para todas las edades y en distintos ámbitos. Vamos a poner lo mejor de nuestra parte, acompañándolos en todo lo necesario como lo hemos hecho hasta ahora, para que la delegación que nos representa viva una experiencia hermosa más allá de los resultados”, valoró el Intendente Leonardo Boto.

Transcurridas las etapas Local, Regional e Interregional, una delegación de más de 250 lujanenses representará al distrito en la ciudad balnearia, incluyendo jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, instructores, acompañantes y directores técnicos.

En este sentido, participarán de diversas disciplinas como Ajedrez, Acuatlón, Boccia, Atletismo, Bádminton, Canotaje, Free Fire, Fútbol, Futsal, Fútbol Tenis, Handball, Hockey, Padel, Parabadminton, Patín, Rugby, Tenis, Tenis de Mesa, Pelota Paleta, Natación, Beach Handball, Gimnasia Artística, Arte Circense, Canto, Cocina y Tejo, entre otras.

Los Juegos Bonaerenses se pusieron en marcha en el mes de junio con el inicio de la Etapa Local, en tanto que durante agosto y septiembre se desarrollaron las instancias Regional e Interregional.

Las competencias se desarrollaron en distintas instituciones deportivas del partido. Además, Luján fue sede regional de disciplinas deportivas y culturales para todas las categorías, recibiendo en nuestro distrito a las delegaciones de municipios vecinos.

Cabe destacar que la delegación local partirá a Mar del Plata el domingo 18 de octubre, a las 23 horas, desde el Polideportivo Municipal, y regresarán el sábado 24 por la tarde noche.

Publicado el martes 6 de octubre de 2026