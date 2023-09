Juegos Bonaerenses: la Delegación lujanenses cosechó 17 medallas

La Municipalidad informó que la delegación lujanense regresó con 17 medallas al participar de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2023, disputada en la ciudad de Mar del Plata. Se trató de una instancia que contó con más de 250 participantes locales.

La ciudad balnearia recibió a delegaciones de 134 municipios. Cada una de ellas, estuvo conformada por jóvenes y adultos mayores, que compitieron tanto en disciplinas deportivas como culturales. El Municipio de Luján, al conseguir 17 medallas, se ubicó en el puesto 39 del medallero final.

En este sentido, los lujanenses consagrados fueron:

-Medallas de Oro: Malena Córdoba en Lanzamiento de Jabalina Sub 18, Rebeca Pacheco en Lanzamiento de Jabalina Sub 16, Juana Guerrero en Canotaje Sub 14, Nicolás Corcovado en Bádminton PCD, Salvador Pierucci en Atletismo, 80 metros llanos y Valentín Brancatto en Taekwondo.

-Medallas de Plata: Laila Chain en Natación, 100 metros Mariposa, Rania Suárez en Salto en Alto Sub 14, Aixa Amiano en Lanzamiento de Bala Sub 16, Martina Artoni en Bádminton PCD, Tomas López y Tobias Ferrari en Fútbol Tenis Sub 18.

-Medallas de Bronce: Naiara Lezcano en Patin, Benicio González en Lanzamiento de Disco Sub 16, Catalina Medone en Canotaje Sub 14, Simona Lespada, Ariana Porras, Malena Camerano, Luciana Nietto, Martina Ferreira, Anabella Rodriguez (integrantes del Gimnasio ELGAFYM) en Gimnasia Artística Sub 12, equipo de Fútbol 11 Sub 18 y Jorgelina Giaconata en Pintura Universitaria.

La delegación lujanense fue encabezada por el Director de Deportes, Gustavo Santillán, junto a acompañantes, instructores y directores técnicos, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio.

Publicado el jueves 21 de septiembre de 2023