Juegos Bonaerenses: la delegación lujanense llegó a Mar Del Plata

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que la delegación lujanense se encuentra desde este lunes en la ciudad de Mar del Plata para participar en la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2026.

“El viaje a Mar del Plata es un momento emblemático de los Juegos Bonaerenses que va más allá de la competencia. Es también una ocasión para compartir y estrechar vínculos entre toda la delegación: jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, profesores, acompañantes. Desde el Municipio hemos puesto lo mejor para que todos y todas puedan vivirlo y disfrutarlo de la mejor manera, y que se sientan orgullosos de representar a Luján”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, quien acompañó al contingente local durante el acto de apertura realizado en la playa Las Toscas.

La delegación lujanense partió el domingo por la noche desde el Polideportivo Municipal y se trasladó en cinco autobuses a la ciudad balnearia, donde llegó el lunes por la mañana. Una vez allí, las más de 250 personas que la integran se alojaron en el Complejo Turístico RCT, de la localidad de Chapadmalal.

En tanto, por la tarde participaron del acto protocolar de apertura, celebrado en la playa Las Toscas con la presencia de las más de 35.000 personas que llegaron a la instancia final en esta 35° edición de la principal competencia deportiva y cultural del país.

El encuentro fue encabezado por el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien expresó su orgullo por una edición que tuvo un récord de inscriptos. “Para nosotros es un acto de justicia social poder sostener estos juegos en el contexto que nos toca atravesar, con un gobierno nacional que ha desertado de sus responsabilidades y ha depredado los Juegos Evita”, declaró.

Desde este martes por la mañana, las y los lujanenses que integran la delegación iniciarán sus competencias en 38 disciplinas deportivas y culturales, que se desarrollarán hasta el próximo viernes 23.

En este sentido, competirán en disciplinas como Ajedrez, Acuatlón, Boccia, Atletismo, Bádminton, Canotaje, Free Fire, Fútbol, Futsal, Fútbol Tenis, Handball, Hockey, Padel, Parabadminton, Patín, Rugby, Tenis, Tenis de Mesa, Pelota Paleta, Natación, Beach Handball, Gimnasia Artística, Arte Circense, Canto, Cocina y Tejo, entre otras.

Publicado el miércoles 21 de octubre de 2026