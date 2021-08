Juárez: «Me entusiasma la lista que presentamos»

Se trata de uno de los referentes políticos más destacados de nuestra ciudad. Desde hace dos años , junto a un grupo de vecinos, tomó la decisión de crear SOMOS LUJÁN, una agrupación política con una mirada y un accionar puestos en lo estrictamente local.



Ante la proximidad de una nueva contienda electoral , esta es su mirada.

«Nos sentimos con muchas ganas y compromiso. Me entusiasma la lista que presentamos en Luján, le brindo todo mi apoyo y experiencia. Lo hacemos en el marco del Frente Vamos Con Vos, que encabeza Florencio Randazzo y Carolina Castro. Fuimos convocados a este frente más de 40 partidos vecinales de la Provincia».

«El Frente Vamos Con Vos, expresa a distintos sectores de la provincia en términos políticos, al Vecinalismo, sectores vinculados al partido Socialista, Libres del Sur, Peronismo y fundamentalmente representantes de la sociedad civil, la producción, educación, cultura y deporte.

Se pone el eje sobre cómo resolver los problemas de la Argentina y salir de la discusión estéril que está visto, no ha resuelto nada, porque cada vez hay más pobreza, desocupación, inseguridad, la educación perdió calidad, la salud lo mismo, graves problemas en cuanto a infraestructura social, en fin, no se llega a todos los sectores adecuadamente. La producción, la generación de riqueza no está en los niveles que nuestro país puede generar».

«Presentamos una lista a los vecinos y vecinas de LUJÀN, que integramos juntos Somos LUJÀN, Partido Socialista, Libres del Sur y Mi Lujan Querido y también personas que a nivel nacional apoyan distintas expresiones pero en lo local nos acompañan.

Miguel «Pinky» Díaz y Claudia Piaggio encabezan la lista de concejales acompañados por Cristian Alberti, Rosana Pasquale, «Fichi» Bertini, Susana Saenz, Francisco Passini y Cristina Dell Inmagine y como consejeros escolares, Paulo, Rosso, Valeria Tassi y Luciano Sánchez, También Cristian Bonillo que integra la lista Nacional. Son personas que expresan distintos sectores de la comunidad.

«Ninguno de los integrantes ha ocupado alguna vez una banca en el honorable Concejo Deliberante y esto representa una mirada nueva que entiendo, hoy es necesaria. Sienten el compromiso de trabajar cotidianamente en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar, para que ambos funcionen como un ámbito donde vecinas y vecinos encuentren las respuestas para los distintos temas. Son disruptivos y hacen eje en el control y fiscalización de la gestión municipal, que es una de las funciones de oposición, también van insistir con la creación del Consejo Económico y Social, y otros proyectos que irán presentando. Tienen en claro que la responsabilidad del funcionamiento de los servicios municipales es del Intendente Boto y por eso motivo es que se debe auditar su gestión.

«Apoyo y acompaño en LUJÀN a candidatas y candidatos de Vamos Con Vos, porque expresan ese reclamo ciudadano de renovación, con personas que viven los mismos inconvenientes de los vecinos y por lo tanto se van ocupar de buscar soluciones y alternativas. Todos los integrantes tienen mucho entusiasmo y compromiso. Son profesionales, deportistas, trabajadores, comerciantes, educadores, fomentistas, jubilados y jóvenes que se atreven al desafío de ser parte y participar en esta elección. Ellos tienen mucho para aportar y merecen una oportunidad».

Publicado el martes 10 de agosto de 2021