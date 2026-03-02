Juanjo Abregú llega a Dionisio Peñas con una noche de música y artistas invitados

Publicado el domingo 1 de marzo de 2026

El espacio cultural Dionisio Peñas anuncia la presentación en vivo de Juanjo Abregú, que se llevará a cabo el próximo viernes 14 de marzo a las 21 en su sede de Cap. Hernández 791, en la localidad de Torres (Luján).

El espectáculo contará con artistas invitados y propone un formato íntimo, con capacidad limitada, pensado para disfrutar de la música de cerca y sostener el espíritu de encuentro que caracteriza al espacio cultural.

La propuesta se enmarca en la continuidad de la programación 2026, que apuesta a fortalecer la escena musical y generar nuevas alternativas culturales para la comunidad de Torres y la región.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $18.000, mientras que en puerta costarán $25.000. Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de Passline.

Para consultas y reservas, el público puede comunicarse al 11 5722 6789 (Nico) o al 11 6198 3635 (Julián).

