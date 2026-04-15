Juan Rattenbach en la Escuela Luján

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El abogado y actual Secretario Ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur brindará una Charla Magistral sobre la causa Malvinas.

La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional invita a la comunidad a participar de una nueva charla magistral titulada “Contexto previo y Posguerra de Malvinas: análisis y reflexiones”, que se llevará a cabo el próximo jueves 23 de abril a las 19 horas en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096).

En el marco de su programación 2026, la Escuela Luján continúa promoviendo espacios de formación, debate y reflexión crítica sobre la historia argentina. En esta oportunidad, la actividad contará con la destacada participación de Juan Rattenbach, abogado, Magíster en Economía Aplicada y actual Secretario Ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

El encuentro propone un abordaje profundo sobre los antecedentes que condujeron a la Guerra de Malvinas y sus consecuencias en la posguerra, desde una perspectiva analítica que invita a repensar los procesos históricos recientes y su impacto en la construcción de la memoria colectiva.

La actividad es libre y gratuita, con cupo limitado e inscripción previa a través del enlace correspondiente.

Sobre la Escuela Luján

La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional es una usina de reflexión, debate y construcción ciudadana que aporta a la visión del ser nacional y al pensar soluciones a las problemáticas y los conflictos sociopolíticos de nuestro país y región.

Las clases magistrales con renombrados catedráticos, historiadores y políticos argentinos aportan opinión y formación sobre los conflictos sociopolíticos que nos atraviesan.

Esta iniciativa busca seguir fortaleciendo el pensamiento nacional, fomentando el intercambio de ideas y el compromiso con una mirada crítica sobre nuestro pasado y presente.

https://forms.gle/MohRrDXnkB6NUNqT9

Publicado el miércoles 15 de abril de 2026