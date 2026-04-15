Miércoles 15 de abril de 2026
→ Ver pronóstico

  • 23°C
  • H: 88%
  • P: 1011
  • V: Sur

Juan Rattenbach en la Escuela Luján

El abogado y actual Secretario Ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur brindará una Charla Magistral sobre la causa Malvinas.



Publicado el miércoles 15 de abril de 2026

La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional invita a la comunidad a participar de una nueva charla magistral titulada “Contexto previo y Posguerra de Malvinas: análisis y reflexiones”, que se llevará a cabo el próximo jueves 23 de abril a las 19 horas en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096).

En el marco de su programación 2026, la Escuela Luján continúa promoviendo espacios de formación, debate y reflexión crítica sobre la historia argentina. En esta oportunidad, la actividad contará con la destacada participación de Juan Rattenbach, abogado, Magíster en Economía Aplicada y actual Secretario Ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

El encuentro propone un abordaje profundo sobre los antecedentes que condujeron a la Guerra de Malvinas y sus consecuencias en la posguerra, desde una perspectiva analítica que invita a repensar los procesos históricos recientes y su impacto en la construcción de la memoria colectiva.

La actividad es libre y gratuita, con cupo limitado e inscripción previa a través del enlace correspondiente.

Sobre la Escuela Luján
La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional es una usina de reflexión, debate y construcción ciudadana que aporta a la visión del ser nacional y al pensar soluciones a las problemáticas y los conflictos sociopolíticos de nuestro país y región.

Las clases magistrales con renombrados catedráticos, historiadores y políticos argentinos aportan opinión y formación sobre los conflictos sociopolíticos que nos atraviesan.

Esta iniciativa busca seguir fortaleciendo el pensamiento nacional, fomentando el intercambio de ideas y el compromiso con una mirada crítica sobre nuestro pasado y presente.

https://forms.gle/MohRrDXnkB6NUNqT9

Publicado el miércoles 15 de abril de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.