Juan Peralta de ADIUL: «Invito a todos a una mesa de diálogo»

Luján en Línea y Radio UNLu dialogó con Juan Peralta, el Secretario de ADIUL (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Luján).

«A mediados de año hubo una primera reunión entre la Secretaría universitaria, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hábitat, donde participamos junto la federación a la que pertenecemos, que es la Fedun, Conadu y Fatún. Eso lo tomamos con mucha alegría, porque conseguir que se puedan financiar viviendas a 30 años, a tasa cero, que eso no supere el 20% de ingresos de los trabajadores, en función del salario mínimo, vital y móvil, es un hecho auspiciante. Y a partir de ahí, se lanzó y se le propuso a las unidades nacionales, para saber si algunas tenían disponibilidad de terreno, para junto con los gremios federados y de base, poder llegar a una posible construcción de los barrios para docentes y no docentes. Es así que, a partir de esa iniciativa, cada uno de los sindicatos de base, incluído si empezamos a trabajar con AtunLu en la UnLu y en su momento tuvimos dos reuniones con gente de AdunLu, para incorporarlos a este proyecto», comenzó.

Y agregó, «A grandes rasgos, esto le permitirá a los trabajadores docentes y no docentes, adquirir y ser poosedores de la primera vivienda muchos de ellos y también de dejar de pagar alquiler, lo que es un hecho inédito que los favorece cien por ciento. Contrastando con lo que pasó durante los cuatro años de la gestión anterior, que justamente ayer veía un artículo sobre que la gente que se endeudó con los créditos UVA, hoy se les hace prácticamente imposible».

«En el caso de la UNLu, lo que se pidió en primera instancia es evaluar un porcentaje mínimo, menor al 8% del total del campo experimental, para poder ver si es posible construir las viviendas. Se trata de unas 20 hectáreas, que están sin uso específico. Aparte de eso, nosotros como gremio garantizamos toda las acciones de docencia, investigación, extensión, ejecución y proyectado, eso se respeta a rajatabla. En el caso de que la evaluación sea favorable, hay un segundo paso, que los posibles propietarios les van a comprar las tierras a la universidad, por lo cual después la universidad podrá invertirlo en diversas obras, llámese aulas, laboratorios, o inclusive nosotros propusimos un futuro hogar estudiantil, para que los estudiantes que vienen desde muy lejos, puedan tener residencia universitaria. Creo que es un proyecto auspicioso, pero posiblemente haya habido un mal entendido en la comunidad universitaria, pero bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo y para explicar todo con mucha claridad a los distintos actores», sostuvo.

«Creo que nos tenemos que sentar a conversar, a charlar. Tal vez hubo desinformación por parte de algunos sectores, pero yo los invito a una mesa de diálogo, porque creo que una de las cosas que caracteriza a esta universidad es el diálogo. Así que invitamos a los sectores que tal vez no tuvieron el tiempo de recibir las explicaciones, a una mesa de diálogo, a cada uno, no tenemos problema en hacerlo, porque así saldrá fortalecida la comunidad, los trabajadores docentes y no docentes. Para mí no hay que dejar pasar este tren, porque es una oportunidad única», afirmó.

«No solo es en la Universidad del Litoral, de Chaco, de Misiones, los gremios de base están trabajando codo a codo y lo reciben con mucha alegría. Además, la construcción de tantas viviendas, generará para Luján mano de obra intensiva, directa e indirecta. Va a dar soluciones, porque de ese porcentaje, hay un 30% que irá dirigido a la comunidad. Nosotros siempre decimos que la universidad tiene que ser integradora de la comunidad, y qué mejor forma de integrarla que poder convivir y compartir, trabajadores docentes y no docentes con un sector de la comunidad de Luján. Me parece que vamos por buen camino, hay que agotar el diálogo, dar las explicaciones del caso, y yo tengo mucha fe y confianza en que los compañeros de distintas listas del consejo superior van a actuar con mucha madurez y en beneficio de los trabajadores docentes y no docentes», indicó.

«A veces corren rumores de que uno quiere privatizar y no es así. Nosotros, como UNLu, tenemos una ley que en su momento de la creación permitió la expropiación de los terrenos. Yo creo que va a ser un aliciente para que, de una vez por todas, tenga títulos y escritura en regla. En todo motivo es beneficioso para la comunidad. Hoy es un barrio, pero seguramente para más adelante podemos pensar que la escuelita infantil jardín maternal puede aspirar a ser una escuela primaria, por ejemplo. Hay muchas posibilidades de crecimiento de distintas áreas educativas, pero vamos paso a paso», finalizó Juan Peralta, Secretario de ADIUL.

Foto, fuente Noticias UNLu.

Publicado el martes 5 de octubre de 2021