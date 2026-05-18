Lunes 18 de mayo de 2026
→ Ver pronóstico

  • 16°C
  • H: 41%
  • P: 1025
  • V: Oeste

Juan Grabois y Christian Asinelli brindarán diálogos de Francisco

Detalles



Publicado el lunes 18 de mayo de 2026

La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional invita a un nuevo ciclo de disertaciones bajo el concepto “Diálogos: El legado de Francisco”. En esta primera instancia, dialogarán Juan Grabois y Christian Asinelli. La charla será el próximo jueves 28 de mayo a las 18:30 horas en el CC Doña Ana de Matos (Paseo Calelian 1135, Luján).

En el marco de su programación 2026, la Escuela Luján continúa generando espacios de formación, debate y reflexión crítica sobre la historia sociopolítica argentina. En esta oportunidad, a un año del fallecimiento del Papa Francisco, el encuentro propone reflexionar sobre la figura del Sumo Pontífice y sus luchas políticas, sociales y espirituales.

El debate estará a cargo de dos figuras cercanas a la figura del Papa argentino; Juan Grabois, Diputado Nacional, docente, abogado y escritor; y Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La actividad es libre y gratuita, con cupo limitado e inscripción previa a través del enlace correspondiente.

Sobre la Escuela Luján
La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional es una usina de reflexión, debate y construcción ciudadana que aporta a la visión del ser nacional y al pensar soluciones a las problemáticas y los conflictos sociopolíticos de nuestro país y región.

Las clases magistrales con renombrados catedráticos, historiadores y políticos argentinos aportan opinión y formación sobre los conflictos sociopolíticos que nos atraviesan.

Esta iniciativa busca seguir fortaleciendo el pensamiento nacional, fomentando el intercambio de ideas y el compromiso con una mirada crítica sobre nuestro pasado y presente.

Entrada libre y gratuita
Cupo limitado · Inscripción previa al siguiente link: https://forms.gle/

Publicado el lunes 18 de mayo de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.