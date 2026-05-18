Juan Grabois y Christian Asinelli brindarán diálogos de Francisco

Publicado el lunes 18 de mayo de 2026

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La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional invita a un nuevo ciclo de disertaciones bajo el concepto “Diálogos: El legado de Francisco”. En esta primera instancia, dialogarán Juan Grabois y Christian Asinelli. La charla será el próximo jueves 28 de mayo a las 18:30 horas en el CC Doña Ana de Matos (Paseo Calelian 1135, Luján).

En el marco de su programación 2026, la Escuela Luján continúa generando espacios de formación, debate y reflexión crítica sobre la historia sociopolítica argentina. En esta oportunidad, a un año del fallecimiento del Papa Francisco, el encuentro propone reflexionar sobre la figura del Sumo Pontífice y sus luchas políticas, sociales y espirituales.

El debate estará a cargo de dos figuras cercanas a la figura del Papa argentino; Juan Grabois, Diputado Nacional, docente, abogado y escritor; y Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La actividad es libre y gratuita, con cupo limitado e inscripción previa a través del enlace correspondiente.

Sobre la Escuela Luján

La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional es una usina de reflexión, debate y construcción ciudadana que aporta a la visión del ser nacional y al pensar soluciones a las problemáticas y los conflictos sociopolíticos de nuestro país y región.

Las clases magistrales con renombrados catedráticos, historiadores y políticos argentinos aportan opinión y formación sobre los conflictos sociopolíticos que nos atraviesan.

Esta iniciativa busca seguir fortaleciendo el pensamiento nacional, fomentando el intercambio de ideas y el compromiso con una mirada crítica sobre nuestro pasado y presente.

Entrada libre y gratuita

Cupo limitado · Inscripción previa al siguiente link: https://forms.gle/

Publicado el lunes 18 de mayo de 2026