Juan Cortés: «La Política que pone en juego la vida»

«¿Se hizo y se está haciendo politica con la vida y la tragedia? ¿Se tomó realmente conciencia de los niveles de contagio y muerte que atraviesa hoy Argentina?

Dos preguntas para reflexionar, para intentar acercarse a una respuesta que intente despejarnos dudas o replantearnos las posturas que sostenemos sobre diversos temas.



La pandemia de calibre mundial que desde hace ya más de un año vive el mundo en su conjunto ha puesto en jaque varias cuestiones, desde los sistemas de salud colapsados, sin camas, sin respiradores, con falta de personal hasta la más profunda de las visiones en como cada individuo concibe a la sociedad en el plano individual y en el plano colectivo.



Si hoy tomamos un prismático y analizamos los estudios que la ciencia ha desarrollado en este período de pandemia sobre un virus hasta hace un año desconocido y que todavía siguen descubriéndose consecuencias, mutaciones, hemos aprendido nuevas formas de interactuar, formas de accionar e incluso formas de pensar desde la gestión estatal políticas para frenar la circulación comunitaria, para actuar rápidamente ante los síntomas, para concientizar, para crear protocolos que permitan a la mayor cantidad de sectores posible producir, readecuar el sistema educativo para las clases virtuales, entre demás cuestiones, pero si ahora mismo fuera de la ciencia tomamos otro prismático y hacemos un análisis de como otros países están viviendo esta pandemia, rápidamente nos volvemos hacer a la pregunta inicial ¿Se hizo y se está haciendo politica con la vida y la tragedia?



Tomamos el caso de la India y vemos crematorios a cielo abierto por el colapso que sufren, luego evaluamos a un país vecino como Brasil que primo la economía ve hoy que en lo que va del año tiene más muertes que el 2019, si lo analiza desde lo económico se habla de epidemia alimentaria, Francia registra 57 mil casos diarios y así podríamos con dicho prismático mirar hacia el interior de la Argentina y preguntarnos ¿Qué se discute?

Hoy Argentina con niveles de contagio de 30 mil personas diarias, picos superiores a las 500 muertes, municipios con clínicas y hospitales colapsados por la ocupación de camas al límite… hoy Argentina debate el comienzo de las clases, debate que deja de ser tal si leemos el último informe de la revista The Lancet escrito por la epidemióloga Deepti Gurdasani de la Queen Mary University of London, donde concluye que la apertura de las clases incrementa exponencialmente los contagios y un sector de la politica por el mismo hecho de hacer politica con la pandemia o por desconocimiento, creen que no como si esto fuera un acto fe, creen que no cuando desde el Garrahan advierten que en CABA se incrementó un 450% el contagio en niños desde el 1 de Marzo hasta la fecha… entonces surge otra pregunta ¿Se distingue lo importante de lo urgente? ¿Se comprende la agresividad de las nuevas cepas (ya de transmisión comunitaria) en jóvenes?

Parece que un sector de la dirigencia no lo comprende, no comprenden que urgente es estar en terapia, urgente es que no haya respiradores, urgente es perder el tiempo presentando un amparo en un tribunal local de la capital contra un DNU presidencial el cual es ley hasta que la bicameral permanente no diga lo contrario y como si con eso no bastara el tribunal careciente de competencia porque al ser local no trata cuestiones federales, dictamina la presencialidad de las clases desautorizando lo expuesto por nación.



Ahora dejando atrás esta cuestión técnica, entiendo que algunos sectores sufren de un insomnio electoral, es decir, ¿Es lo único que los desvela? Es momento de aplicarle morfina a la desesperación que genera un año electoral para entender que el único camino que va a construir puentes es el dialogo entre la dirigencia, porque si vemos la miopía en cómo se gestionan ciertos temas, la pregunta es ¿Se piensa en cómo van a quedar posicionados ciertos políticos post pandemia por su gestión en la misma? ¿Por las preocupaciones o acciones que primaron por sobre la situación en el sistema de salud? Recuerdo el año pasado a un diputado de la oposición dirigirse hacia el Presidente como comandante, recuerdo las conferencias en conjunto entre nación, provincia y CABA, un año después con el doble de contagios y muertos veo enfrentamiento, veo declaraciones de otros dirigentes que como no están a cargo de la gestión se dan el lujo de un discurso aperturista total los costos los paga otro, veo que nadie piensa en la ola expansiva de las consecuencias que va a dejar el Covid en toda materia en la que uno se ponga a debatir, por último veo que algunos juegan a la politica con los riesgos, con el colapso, con el tiempo, mientras que el virus a la vida se las está tomando muy en serio».

Juan Bautista Cortés.

Estudiante de Relaciones internacionales y Derecho e integrante de ACEP, Asociación Civil de Estudios Populares.

Nota: Las opiniones de este artículo son exclusiva responsabilidad del autor.

Publicado el miércoles 28 de abril de 2021