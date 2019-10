Juan Carlos Juárez  se reunió con el intendente electo de Rosario, Pablo Javkin

Siguiendo en contacto con sus relaciones e intercambiando experiencias, Juárez mantuvo un encuentro con el Intendente electo de Rosario, Pablo Javkin, con quien se conoce desde hace tiempo.

Ambos coincidieron en las potencialidades que tienen los Municipios de Luján y Rosario.

Sin dudas sus visiones tienen un objetivo común que es impulsar una gestión integral basada en el Desarrollo Sostenible que puso como meta en los ODS 2030 la ONU.

“Esto es determinante para una mejor calidad de vida de los vecinos en la gestión de la salud, transporte público, espacios verdes, infraestructura social, medio ambiente, turismo, cultura, desarrollo social y productivo”.

“Rosario tiene avances significativos en muchos de estos temas; en Luján sobre la base del orden, acción planificada y el control, vamos a revertir la situación de abandono actual y mejorar los standards de calidad de vida. Somos la única propuesta electoral basada en el Desarrollo Sostenible y que no tiene anclaje en el fracaso de la actual gestión, ni vinculación con quienes desperdiciaron oportunidades en las gestiones anteriores del Municipio. No vamos tener dudas a la hora de defender los intereses de Luján, no vamos a ser funcionales a nadie, seremos firmes en la toma de decisiones que ayuden a la comunidad a salir de este estancamiento y atraso”. Manifestó Juarez.

Prensa y Difusión

SOMOS LUJÁN

Publicado el martes 1 de octubre de 2019