Jornada de poda y entrega de esquejes en el Rosedal del Parque San Martín

Publicado el martes 28 de julio de 2026

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La Municipalidad informó que este sábado 1° de agosto, desde las 11 horas en la intersección de Doctor Real e Italia, realizarán la poda anual de los rosales, donde vecinos y vecinas podrán retirar esquejes de manera gratuita y participar de una charla sobre su cuidado y reproducción.

Durante la actividad, personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano procederá a podar los más de 500 rosales que conforman el emblemático espacio verde. Como parte de la iniciativa, se entregarán esquejes de manera gratuita a quienes se acerquen para que puedan reproducirlos y cultivarlos en sus hogares.

Además, se brindarán charlas abiertas sobre las técnicas de poda y sobre el proceso de reproducción mediante esquejes, seguidas de sorteos para disfrutar una jornada que ya es un clásico en esta época del año.

Cabe recordar que el Rosedal del Parque San Martín fue ampliado en 2022, duplicando su superficie hasta superar los 2.000 metros cuadrados e incorporando nuevas variedades de rosas, entre ellas Crepe de China, Granada, Federico Mistral, Camelot, Golden Delicia, Caprice de Meilland, First Price y Cristóbal Colón, consolidándose como uno de los principales atractivos paisajísticos de la ciudad.

La actividad será reprogramada en caso de lluvia.

Publicado el martes 28 de julio de 2026