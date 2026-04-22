Jornada de asesoramiento a jubilados para acceder a medicamentos gratuitos de PAMI

Publicado el miércoles 22 de abril de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Desde el Ateneo Raúl Alfonsín se realizó una jornada de acompañamiento para jubilados y jubiladas, brindando asesoramiento para acceder al subsidio por razones sociales de PAMI, que garantiza medicamentos sin cargo, y que tendrá continuidad el próximo viernes 24 de abril con una nueva instancia de atención gratuita.

La actividad estuvo orientada a quienes no pueden afrontar el costo de sus tratamientos, en un contexto económico que golpea especialmente a los adultos mayores.

“Muchos jubilados hoy tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos. Es el resultado de políticas que ajustan sobre los que menos tienen”, expresaron los organizadores.

Además, agregaron: “Defendemos un Estado presente que garantice derechos. Acompañar a nuestros jubilados es una responsabilidad política frente a una realidad cada vez más difícil”.

La iniciativa continuará el viernes 24 de abril, en el horario de 9:00 a 13:00, en la sede del Ateneo, ubicada en Lavalle 552, con asesoramiento gratuito.

Publicado el miércoles 22 de abril de 2026