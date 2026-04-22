Miércoles 22 de abril de 2026
→ Ver pronóstico

  • 11°C
  • H: 93%
  • P: 1016
  • V: Oeste

Jornada de asesoramiento a jubilados para acceder a medicamentos gratuitos de PAMI

Ateneo Raúl Alfonsín



Publicado el miércoles 22 de abril de 2026

Desde el Ateneo Raúl Alfonsín se realizó una jornada de acompañamiento para jubilados y jubiladas, brindando asesoramiento para acceder al subsidio por razones sociales de PAMI, que garantiza medicamentos sin cargo, y que tendrá continuidad el próximo viernes 24 de abril con una nueva instancia de atención gratuita.

La actividad estuvo orientada a quienes no pueden afrontar el costo de sus tratamientos, en un contexto económico que golpea especialmente a los adultos mayores.

“Muchos jubilados hoy tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos. Es el resultado de políticas que ajustan sobre los que menos tienen”, expresaron los organizadores.

Además, agregaron: “Defendemos un Estado presente que garantice derechos. Acompañar a nuestros jubilados es una responsabilidad política frente a una realidad cada vez más difícil”.

La iniciativa continuará el viernes 24 de abril, en el horario de 9:00 a 13:00, en la sede del Ateneo, ubicada en Lavalle 552, con asesoramiento gratuito.

Publicado el miércoles 22 de abril de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.