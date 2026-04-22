Jornada de asesoramiento a jubilados para acceder a medicamentos gratuitos de PAMI
Ateneo Raúl Alfonsín
Desde el Ateneo Raúl Alfonsín se realizó una jornada de acompañamiento para jubilados y jubiladas, brindando asesoramiento para acceder al subsidio por razones sociales de PAMI, que garantiza medicamentos sin cargo, y que tendrá continuidad el próximo viernes 24 de abril con una nueva instancia de atención gratuita.
La actividad estuvo orientada a quienes no pueden afrontar el costo de sus tratamientos, en un contexto económico que golpea especialmente a los adultos mayores.
“Muchos jubilados hoy tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos. Es el resultado de políticas que ajustan sobre los que menos tienen”, expresaron los organizadores.
Además, agregaron: “Defendemos un Estado presente que garantice derechos. Acompañar a nuestros jubilados es una responsabilidad política frente a una realidad cada vez más difícil”.
La iniciativa continuará el viernes 24 de abril, en el horario de 9:00 a 13:00, en la sede del Ateneo, ubicada en Lavalle 552, con asesoramiento gratuito.
Publicado el miércoles 22 de abril de 2026