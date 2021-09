Jorge Macri volvió a Luján

En los últimos días de campaña de cara a las elecciones PASO 2021 el Intendente de Vicente López y uno de los máximos referentes del PRO, visitó nuevamente Luján para dar una conferencia de prensa junto a Ignacio Castaños, Susana Busso y Guido Barrichi, y mantener una reunión con integrantes del equipo de la lista oficial de Santilli en Luján.

Antes de comenzar la conferencia de prensa, Macri manifestó “Estoy convencido de que esta lista va a ganar las PASO” y agregó que después de las elecciones del próximo domingo “vendrá el momento de convocar a todos con un objetivo grande que es tratar de ganar la elección provincial y nacional. Es muy relevante porque hay mucho en juego”.

Más tarde, en respuesta a preguntas de periodistas manifestó que “Hay pocas ganas de ir a votar y hay razones para estar desencantado. Eso se responde con más participación. Si uno no vota, el voto de otro vale más. Y fraude puede haber, por eso tenemos que fiscalizar, porque el sistema está montado para hacer trampa. Por eso, no se acepta la boleta única de papel. Algunas cosas logramos cambiar, como el límite a las reelecciones indefinidas o la Ley de Paridad, pero no llegamos a la boleta única en la Provincia de Buenos Aires”.

Tras ser consultado sobre los motivos que lo llevan a apoyar a Ignacio Castaños aseguró “Hay demasiadas listas, pero está bueno que la gente decida. Esta lista siento que es la que mejor nos representa y que ha tenido la capacidad de buscar la unidad, de ser diversa, de convocar distintas miradas, de no tratar de imponer un proyecto personal sino ser amplios”.

Además, agregó “Yo me siento cómodo con esta lista. Han venido muchas veces a Vicente López para ver cómo gestionamos, a tratar de aprender y cuáles son las mejores ideas que pueden aplicarse en Luján”.

Por su parte, Ignacio Castaños señaló “Para mí es muy importante y es un gran honor tener su apoyo. Conocemos la transformación que está haciendo en Vicente López y esperamos ser gobierno en Luján para copiar sus ideas y hacer que Luján cambie de verdad”.

Luego de la conferencia de prensa el Presidente del PRO en la Provincia de Buenos Aires mantuvo una reunión con integrantes del equipo de Juntos Luján que impulsa la candidatura de Castaños en la lista que integran el PRO, la Coalición Cívica ARI, el MSR (Movimiento Social por la República) y Apertura Republicana.

Publicado el miércoles 8 de septiembre de 2021