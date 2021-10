Javier Milei: “La casta política está nerviosa porque la libertad avanza en Luján”

Los candidatos a concejales del partido Avanza Libertad, Pablo Carnevale y Eduardo Ostojic, se reunieron este martes con Javier Milei, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Milei subrayó que “Pablo Carnevale hizo una muy buena elección en Luján y está muy cerca de llegar al Concejo” y afirmó que “la casta política está nerviosa porque avanza la libertad en Luján”.

Por su parte, el candidato a concejal Pablo Carnevalo expresó: “Con Milei compartimos las mismas ideas y valores, es un referente para nosotros. En la foto que nos sacamos de fondo se ve un comercio cerrado, que es una postal de los últimos tiempos en Luján y en todo el país. Por culpa de la pandemia y de las malas decisiones de los políticos muchos cerraron sus puertas o están por hacerlo. Como hijo de comerciantes esto me da mucha tristeza. Por eso, si llego al Concejo, me comprometo a defender la voz de los que trabajan y se esfuerzan y no votar nunca un aumento de impuestos. Lo que proponemos es que el que trabaja pueda vivir dignamente de su sueldo”.

Publicado el miércoles 27 de octubre de 2021