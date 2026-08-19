Jáuregui prepara una nueva Carrera de Autitos a Piolín

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El Grupo Scout N.º 1 San Luis Gonzaga de Jáuregui realizará el próximo domingo 27 de septiembre una nueva edición de la tradicional Carrera de Autitos a Piolín, que este año tendrá un motivo especial: el Gran Premio 75 Aniversario.

La actividad, que se lleva adelante desde 1978, busca mantener una de las tradiciones más queridas de la localidad, promover el ingenio y la creatividad de los chicos y generar un espacio de encuentro y diversión para toda la familia.

La competencia contará con alrededor de 300 participantes de entre 2 y 14 años. La primera etapa comenzará a las 10, mientras que el parque cerrado será a las 12.30 y la segunda etapa se largará a las 13.30.

Las inscripciones, que son gratuitas, se realizarán el sábado 26 de septiembre, de 11 a 16, y todos los participantes recibirán un premio gracias al aporte de comercios, industrias y vecinos.

Durante la jornada habrá servicio de cantina con precios accesibles y, antes de la segunda largada, se realizará un desfile de autos antiguos. Desde la organización recomendaron llevar reposeras para disfrutar de todo el evento.

El Grupo Scout también invitó a quienes quieran colaborar a acercar juguetes, artículos escolares, golosinas, vouchers u órdenes de compra para sumar a los premios de los participantes.

Una vez más, Jáuregui se prepara para disfrutar de una jornada que combina tradición, creatividad, solidaridad y diversión para grandes y chicos

Publicado el miércoles 19 de agosto de 2026