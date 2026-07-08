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Jáuregui celebrará el Día de la Independencia con acto y desfile

esde las 10hs

210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.



Publicado el miércoles 8 de julio de 2026

La localidad de Jáuregui se prepara para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina con un acto protocolar y un desfile abierto a toda la comunidad.

La celebración se llevará a cabo el jueves 9 de julio, desde las 10 horas, sobre Avenida Flandes y Del Colegio, donde instituciones educativas, entidades intermedias, centros tradicionalistas y distintas organizaciones locales participarán de una jornada cargada de sentimiento patrio.

El evento, organizado por la Comisión de Fiestas de Villa Flandria «Jorge Coco Moronta», junto con la Delegación Municipal de Jáuregui y el Municipio de Luján, invita a vecinos y vecinas a compartir una fecha emblemática para el país, renovando los valores de libertad, unidad e identidad nacional.

Desde la organización destacaron la importancia de acompañar esta celebración en familia y ser parte de una de las fechas más significativas del calendario patrio argentino

Publicado el miércoles 8 de julio de 2026

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