Luján ganó y se metió en los cuartos de final del Reducido
Primera C.
En un partido duro, disputado en la cancha del barrio San Emilio, el Lujanero consiguió un triunfo agónico que le dio la clasificación.
A los 40 minutos del segundo tiempo apareció Urtasum para marcar el único gol del encuentro y desatar el festejo del equipo y la hinchada.
Con esta victoria 1 a 0, Luján avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera C y mantiene vivo el sueño del ascenso. Por el momento en cuartos de final.
Publicado el viernes 3 de octubre de 2025