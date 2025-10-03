Viernes 3 de octubre de 2025
Luján ganó y se metió en los cuartos de final del Reducido

Primera C.



Publicado el viernes 3 de octubre de 2025

En un partido duro, disputado en la cancha del barrio San Emilio, el Lujanero consiguió un triunfo agónico que le dio la clasificación.

A los 40 minutos del segundo tiempo apareció Urtasum para marcar el único gol del encuentro y desatar el festejo del equipo y la hinchada.

Con esta victoria 1 a 0, Luján avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera C y mantiene vivo el sueño del ascenso. Por el momento en cuartos de final.

