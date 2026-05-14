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Invitan a participar de un taller sobre parto respetado

Actividad

Lunes 18 de mayo.



Publicado el jueves 14 de mayo de 2026

En el marco de la proximidad a la Semana Mundial del Parto Respetado, el Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de un taller de preparación para el parto respetado que se realizará el próximo Lunes 18 de mayo a las 10 horas en la Sociedad de Fomento de Villa del Parque, ubicada en Jujuy 1755.

La actividad estará a cargo de la Licenciada en Obstetricia María Gabriela Larregain y tiene como objetivo concientizar sobre la importancia del parto respetado y promover el cumplimiento de la Ley Nacional de Parto Humanizado N.º 25.929, garantizando que las personas gestantes conozcan sus derechos antes, durante y después del nacimiento.

Entre los principales derechos contemplados por la normativa se encuentran el derecho a recibir información clara y adecuada sobre las distintas intervenciones médicas; el derecho a ser tratadas con respeto, de manera individual y personalizada; y el derecho a estar acompañadas por una persona de confianza durante el trabajo de parto, el parto y el posparto.

“La Ley 25.929 consolida las bases para lograr una atención humanizada del parto respetando los tiempos fisiológicos de la persona gestante, poniéndola como protagonista, a través de la búsqueda de un parto lo menos intervenido posible. Esta ley busca evitar situaciones de violencia obstétrica en cualquiera de sus formas y que la persona gestante esté bien acompañada y asesorada, que se respeten sus deseos antes, durante y después del parto, para que sea un momento único y feliz”, expresó la Lic. Larregain.

En ese sentido, se invita a toda la comunidad a participar de esta propuesta, que permitirá acceder a información, herramientas y acompañamiento para transitar el embarazo, el parto y el puerperio de manera consciente, segura y respetada, fortaleciendo además el acceso a derechos y la prevención de situaciones de violencia obstétrica.

Publicado el jueves 14 de mayo de 2026

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