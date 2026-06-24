Invitan a la presentación del libro “Guardián del Arco”

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Publicado el miércoles 24 de junio de 2026

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “Guardián del Arco – Desarrollo de las capacidades y destrezas específicas”, del profesor lujanense Sergio “Chirola” Roldán, que se realizará el próximo viernes 26 de junio a las 18:30 horas en el Centro Cultural Municipal “Doña Ana de Matos”.

La publicación constituye un importante aporte al desarrollo teórico y metodológico del entrenamiento específico de arqueros, abordando aspectos técnicos, físicos, tácticos y humanos a partir de la extensa experiencia profesional y pedagógica de su autor.

Siendo Profesor de Educación Física, entrenador de arqueros, preparador físico y Director Técnico con Licencia Pro, Sergio “Chirola” Roldán cuenta con más de cuarenta años de trayectoria dedicados a la formación deportiva, consolidándose como una referencia en el ámbito del fútbol y la educación física en Luján.

En reconocimiento a su inmenso aporte a la comunidad, en la última sesión ordinaria el Honorable Concejo Deliberante de Luján, declaró el libro “Guardianes del Arco” como de Interés Municipal, Educativo y Deportivo.

El libro está destinado a profesores, entrenadores, estudiantes de Educación Física, deportistas y público en general interesado en la formación específica del arquero, ofreciendo herramientas, conceptos y metodologías surgidas de décadas de trabajo, estudio y experiencia en el campo deportivo.

La actividad cuenta con el acompañamiento del Municipio de Luján y será de acceso libre y gratuito.

Publicado el miércoles 24 de junio de 2026