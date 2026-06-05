Viernes 5 de junio de 2026
→ Ver pronóstico
  • Mayormente nublado
  • 17°C
  • H: 93%
  • P: 1021
  • V: Este Sedeste

Invitan a escuelas a participar de visitas guiadas en los museos

Gratuito

Historia, arte y ciencia.



Publicado el viernes 5 de junio de 2026

El Municipio de Luján informó que invita a las distintas escuelas de nivel primario y secundario a participar de visitas guiadas gratuitas en los museos municipales de la ciudad, con el objetivo de acercar a estudiantes y docentes a experiencias educativas vinculadas con la historia, el arte y la ciencia.

La propuesta incluye recorridos educativos en el Museo de la Ciudad, el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” y el Museo Casa de Ameghino, con actividades pensadas para acercar a estudiantes y docentes al patrimonio local desde experiencias participativas y situadas.

Las visitas se podrán realizar en los siguientes horarios:

Museo de la Ciudad (San Martín 28) de lunes a jueves de 9 a 16 horas.

Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863) lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados y domingos de 10 a 17.

Museo Municipal Casa de Ameghino (Las Heras 466) lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Para realizar las inscripciones, es necesario comunicarse a los siguientes números de teléfono:

Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”: 02323-446167

Museo Municipal Casa de Ameghino: 02323449198

En el caso del Museo de la Ciudad, la inscripción se realiza a través del siguiente formulario:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4QYEQtTm5O339pxzsWWX_AnQDehBBwKaUuXOuzN2pslkKKw/viewform

Para más información, se puede consultar el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/10TpbeRNhA13f1yoYfo10Xzm7nMLg9RIs/view

Publicado el viernes 5 de junio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.