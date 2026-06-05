Invitan a escuelas a participar de visitas guiadas en los museos

Publicado el viernes 5 de junio de 2026

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El Municipio de Luján informó que invita a las distintas escuelas de nivel primario y secundario a participar de visitas guiadas gratuitas en los museos municipales de la ciudad, con el objetivo de acercar a estudiantes y docentes a experiencias educativas vinculadas con la historia, el arte y la ciencia.

La propuesta incluye recorridos educativos en el Museo de la Ciudad, el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” y el Museo Casa de Ameghino, con actividades pensadas para acercar a estudiantes y docentes al patrimonio local desde experiencias participativas y situadas.

Las visitas se podrán realizar en los siguientes horarios:

Museo de la Ciudad (San Martín 28) de lunes a jueves de 9 a 16 horas.

Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (9 de Julio 863) lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados y domingos de 10 a 17.

Museo Municipal Casa de Ameghino (Las Heras 466) lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Para realizar las inscripciones, es necesario comunicarse a los siguientes números de teléfono:

Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”: 02323-446167

Museo Municipal Casa de Ameghino: 02323449198

En el caso del Museo de la Ciudad, la inscripción se realiza a través del siguiente formulario:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4QYEQtTm5O339pxzsWWX_AnQDehBBwKaUuXOuzN2pslkKKw/viewform

Para más información, se puede consultar el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/10TpbeRNhA13f1yoYfo10Xzm7nMLg9RIs/view

Publicado el viernes 5 de junio de 2026