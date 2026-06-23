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Investigan el robo de una moto en la zona del centro

Detalles.



Publicado el lunes 22 de junio de 2026

Una motocicleta Honda Wave fue sustraída de la vereda de una vivienda ubicada en Las Heras al 600, en la ciudad de Luján.

Según la información policial, el rodado se encontraba estacionado frente al domicilio cuando fue robado. Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales se dirigieron al lugar para entrevistarse con los propietarios e iniciar las actuaciones correspondientes.

En el marco de las primeras averiguaciones, los investigadores analizaban imágenes captadas por una cámara de seguridad perteneciente a un comercio de la zona, las cuales podrían aportar datos para identificar al autor del robo.

Asimismo, desde la policía señalaron que, en las inmediaciones, fueron observados varios menores corriendo por la calle San Martín,, circunstancia que también forma parte de las tareas investigativas.

La causa continúa en etapa de investigación con el objetivo de esclarecer el hecho y recuperar el vehículo sustraído

Publicado el lunes 22 de junio de 2026

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