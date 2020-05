Opina Gustavo Caminos, Periodista Deportivo.

Lávense bien las manos con jabón cada dos horas, mantengan distancia social, usen barbijos en la vía pública y sospechen de cada palabra que atraviesen los labios de Sergio Marchi, del Chiqui Tapia y de su máximo hombre de confianza, el ciudadano de Esquel (yo también creí que cuando era pibe había jugado a las bolitas en las veredas de tierra de Bolívar). Les suplico de rodillas que no comparen a éstos buenos muchachos con ningún empresario o sindicalista mafioso que ven en las series de Netflix, cualquier semejanza corre por cuenta de ustedes que no saben que los directores son unos delirantes y que de ninguna manera escriben sus historias basadas en hecho reales. Por ahí le cambian el color de ojos a un protagonista y listooo, ya no es real…

Lo cierto es que estos genios hacen y deshacen lo que se les antoja con nuestro querido fútbol, ahora con la complicidad de la pandemia y amparados en la sombra de una crisis mundial. Estos próceres de la incoherencia tienen el poder y lo usan exclusivamente para hacer negocios, el único objetivo, sus auténticos sentimientos.

La desidia por los jugadores, los clubes y los campeonatos sacude hasta a los más incrédulos. Sospecho que Marchi esta noche va a dormir tranquilo; el Perrito González y el Polaco Sánchez no lo sé. Los números de sus ingresos están en caída libre o al menos son inciertos en un futuro no muy lejano.

Flandria y Luján jugaron por última vez cuando arrancaba la segunda quincena de marzo y, aparentemente, no lo volverían hacer hasta el año próximo. Los sponsors desaparecen, los socios no van a la cancha y (buena parte de ellos) no pagan las cuotas. El derrumbe económico es inevitable. Las secuelas también van a ser muy profundas en el terreno competitivo. ¿Cómo vas tener a los pibes sin jugar hasta fines del próximo enero? Hacé algo maestro, inventá una copa de leche para después de la primavera, lo que sea. ¿o te pensás que no los dejás al borde del retiro a los Federico Carneiro o a los Diego Sosa? ¿Y a los que se les termina sus vínculos el 30 de junio? Si eliminan los descensos los certámenes van a perder calidad e interés, los equipos que están acostumbrados a bucear por el fondo de la tabla no saldrán a reforzarse con la misma intensidad, la cantidad de contratos se reducirán indefectiblemente al mínimo indispensable. El sueño de muchos chicos quedan hecho trizas, tendrán que dedicarse a otra actividad en un territorio donde crece todos los santos días la desocupación.

Es imprescindible una autocrítica de todos. Los jugadores tienen su parte de culpa en todo este lío; la próxima vez que citen a los capitanes a Agremiados hagan algo más que sacarse una foto con Ponzio para subirla a Instagram y contar los corazoncitos. Y el mismo rigor corre para los dirigentes que van a la AFA a hacerse los amigos de Tinelli con muchísimas ganas de ser convocados al Bailando para mover la pelvis con Jésica Cirio (mejor no sigo, ya me entendieron).

Lávense las manos. Y no les crean.

Publicado el miércoles 6 de mayo de 2020