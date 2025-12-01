Intervienen más de 900 metros en la localidad de Cortínez

Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que, con el objetivo de favorecer la circulación y fortalecer la seguridad de la comunidad, el Municipio de Luján ejecuta tareas de mejoramiento vial en la localidad de Cortínez.

Los trabajos a desarrollar integran la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de escalla de cerámica como capa de rodamiento en las siguientes cuadras:

Barrio Industrial: Derqui, Humaita, Sarratea, Colombres (500 metros).

Sobre la calle San Lorenzo (más de 400 metros).

Hasta el momento se han desarrollado tareas en Pueblo Nuevo, Olivera, y Torres. Se estima que en las próximas semanas continuarán en el resto de las localidades.

Las tareas se enmarcan dentro del proyecto de mejoramiento vial que se ejecuta con recursos propios del Municipio, fortaleciendo el compromiso con la comunidad hacia un crecimiento sostenible de las localidades.

Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025