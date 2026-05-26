Intervienen más de 50 cuadras en la localidad de Carlos Keen

Publicado el martes 26 de mayo de 2026

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Con el fin de optimizar la circulación y fortalecer la seguridad de los vecinos y vecinas, el Municipio de Luján informó que realiza tareas de Mejoramiento Vial en la localidad de Carlos Keen.

Las tareas contemplan más de 50 cuadras. Los trabajos a desarrollar integran la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de escalla de cerámica como capa de rodamiento.

Los trabajos, hasta el momento, comprenden las siguientes calles:

-Calle 23 (tres cuadras terminadas).

-Calle Ceres (tres cuadras terminadas).

-Calle El Molino (terminada en su totalidad).

-Calle 16 (falta finalizar una cuadra).

Dichas obras se enmarcan dentro del proyecto de mejoramiento vial que se ejecuta con recursos propios del Municipio, fortaleciendo el compromiso con la comunidad para un crecimiento sostenible de las localidades.

Publicado el martes 26 de mayo de 2026