Integrantes de la Asociación Civil Inundados de Luján plantearon temas relacionados al río

Luego de llamados telefónicos a las diferentes reparticiones internas del Ministerio, finalmente el jueves 23 de agosto integrantes de la Asociación Civil Inundados de Luján fueron atendidos en la Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica por la Sra. Pilar Basilisi, asesora del Subsecretario Luis Gimenez, acompañada por el Ing. Martin Marazzi Supuesto Director Ejecutivo del COMILU (comité de cuenca del rio Lujan) y por la Ingeniera Muguetti.

“Ante nuestro planteo acerca de las dudas del nombramiento efectivo en el cargo del Ing. Marazzi como director Ejecutivo del COMILU la Sra. Pilar Basilissi nos entregó en mano unos documentos en donde figura el nombramiento del Ing. Marazzi por parte del Ministro de obras públicas Roberto Gigante como ‘Planta temporaria Personal de Gabinete de la Subsecretaria de infraestructura Hidráulica’, o sea este nombramiento no confirma el cargo de Director Ejecutivo del COMILU”, sostuvieron

“Inundados de Lujan tiene una experiencia mala con el funcionario anterior de ese cargo, el Sr. Tomas Vanrell, dado que después de interactuar varias veces con él nos enteramos que nunca había sido nombrado en el cargo. En la reunión que mantuvimos con estos funcionarios con un clima siempre muy correcto, pero bastante tenso, observamos a los funcionarios realizar exposiciones anticipadas a nuestros planteos con bastante ansiedad. Ante nuestros planteos acerca de las deficiencias en la puesta en marcha del COMILU con todas sus funciones y facultades, la Sra. Pilar Basilissi argumentó que la Sra. Gobernadora ha pedido evitar ésta conformación para ahorrar los gastos que esto implicaría y prefiere que las funciones de este ente autárquico sean absorbidas por el Ministerio de infraestructura de la Provincia, lo que deja a las asociaciones civiles sin la posibilidad de la participación en los consejos consultivos”, se explayaron.

Igualmente, la Asociación Civil Inundados de Luján aprovechó esta reunión para llevar a los funcionarios las mismas inquietudes que llevan planteando hace años respecto de la proliferación de canales clandestinos en la cuenca alta y el avance de los emprendimientos inmobiliarios que ocupan el humedal amortiguador de inundaciones en las cuencas media y baja.

También manifestamos nuestra disconformidad al hecho de que el control del ordenamiento territorial dentro de la zona de influencia del rio esté a cargo de las decisiones de los intendentes locales y no de una autoridad provincial ,cosa que genera desequilibrios en las zonas de riveras a lo largo del recorrido del rio. “Tuvimos la oportunidad de compartir material filmado en ocasión de haber sobrevolado la cuenca media y baja junto al intendente Oscar Luciani, especialmente en los tramos del Canal Santa María pudiendo exponer cuales son nuestros argumentos acerca de la inutilidad de esta obra tan costosa para todos los contribuyentes y la llamativa ‘casualidad’ de que la obra, con un canal paralelo al actual, favorece la posibilidad de un privado de duplicar el número de amarras de su emprendimiento de country náutico ‘Bahías del Paraná’”, agregaron.

TEMAS TRATADOS

Sobre los canales clandestinos dicen que no los pueden controlar ya que tienen solamente 14 inspectores para toda la provincia.

Sobre la conformación del Comilu no se conformaría debido a que este ente generaría una estructura muy cara para el plan del gobierno que quiere recortar gastos.

Sobre las obras, ellos nos aseguraron que ya comenzaron pero nosotros no la divisamos debido a que están en una etapa de planimetría

Sobre la construcción del canal, dicen que lo van a realizar a pesar de que el estudio de la consultora Serman (contratada por la provincia) no lo estipulaba, pero los ingenieros de provincia aseguran de que sirve.

Sobre la Designación del Martín Marazzi en la dirección del Comilu ellos refieren que aunque no se conforme dicho ente este ingeniero va figurar como director de planta temporaria ad honoren.

Publicado el viernes 24 de agosto de 2018