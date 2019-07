Instituciónes de Open Door recibieron a Fernando Casset

El precandidato a intendente de Juntos Por el Cambio recorrió la localidad de Open Door y fue recibido por vecinos e instituciones del pueblo, con quienes mantuvo una extensa reunión y en la cual se expresaron diferentes preocupaciones de la comunidad.

“En estas reuniones me toca escuchar a los vecinos y, junto con el equipo que me acompaña, nos convencemos recorrida a recorrida que lo importante es prestarle atención a ellos. No es el momento de discusiones estériles y teorías que solo le interesa a la clase política o al micromundo. Es el momento de escuchar al vecino, de responderle con soluciones, proyectos y hechos concretos”, explicó Casset.

La actividad tuvo lugar en el Centro de Jubilados y Pensionados de Open Door, donde se hicieron presentes representantes de distintas instituciones como el Club Juvenal Gallardo y la Sociedad de Fomento de Open Door. Ante la escucha de Casset, los vecinos comentaron la necesidad de un funcionamiento más amplio en el Centro de Atención Primaria; el refuerzo en el alumbrado público para mejorar la seguridad; y además la pavimentación de algunas cuadras para ampliar el recorrido del transporte público.

“Vamos a buscarle solución a los temas que nos plantearon, como la situación irregular en cuanto a la escrituración de terrenos donde la gente vive hace 20 ó 30 años pero nunca le dieron la escritura, por ejemplo”, aceptó Casset. Al mismo tiempo, el candidato repasó algunas gestiones ya realizadas, como la nueva ambulancia para el Hospital Cabred que será también para el pueblo, o el ámbito de la nueva comisión para los recorridos del transporte público -creada en el Concejo Deliberante- en donde se llevarán los reclamos realizados por la comunidad de Open Door.

Finalmente, en la reunión de vecinos estuvieron presentes los ex delegados del pueblo. “Nos enorgullece que los representantes de las instituciones y los vecinos destaquen la labor de Ignacio Wendler que siempre estaba presente en el pueblo y con quien existía diálogo permanente. Lamentamos, tal como expresan los vecinos, que es algo que se perdió con el cambio de delegado”, concluyó Casset.

Publicado el sábado 13 de julio de 2019