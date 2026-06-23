Instalaron 15 nuevas alarmas vecinales en Luján

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En el marco del Plan Integral de Seguridad, el Municipio de Luján informó que continúa con la instalación de alarmas vecinales en diversos puntos del distrito, con el fin de construir una ciudad más segura, fortalecer la prevención del delito y el trabajo articulado con la comunidad.

En la última semana se han instalado 15 nuevas alarmas vecinales, lo que representa un total de 280 y 10.700 vecinos y vecinas que son usuarios activos en la aplicación de Luján Alerta 24.

En este sentido, se colocaron alarmas en los siguientes puntos:

-Mendoza y Buenos Aires.

-Fleming entre Buenos Aires y Santa Fe.

-Alvear y Las Heras.

-Ituzaingo y Güemes.

-Misiones entre Patricios y Ciudadela.

-Justo José de Urquiza y Padre Inglés (Pueblo Nuevo).

-Chingolo y La Torcaza.

-Libertad y Ciudadela.

-Alsina y Alberti.

-General Arias y Saborido.

-Luppi y Fleming.

-José María Paz y Maestro Argentino.

-Erezcano y Pasteur.

-Juan B Justo y Colón.

-J.S.Dodaro.

Se trata de dispositivos que se encuentran conectados directamente al Centro de Operaciones de Monitoreo (COM), lo que permite una respuesta más rápida ante emergencias y situaciones sospechosas, reforzando el vínculo entre los diferentes barrios y las áreas de seguridad municipales.

Esta iniciativa es impulsada por el Municipio de Luján a través de una política pública que prioriza la prevención y el trabajo conjunto con la comunidad, con el objetivo de prevenir delitos y disuadir a los delincuentes mediante la acción comunitaria. Estos sistemas permiten alertar a los vecinos y a las fuerzas de seguridad ante situaciones de emergencia o actividad sospechosa, logrando una respuesta más rápida y efectiva.

Publicado el martes 23 de junio de 2026