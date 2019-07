Inseguridad: motochorros asaltaron a dos mujeres en pleno centro

En la noche del domingo dos mujeres fueron asaltadas por motochorros un hecho que preocupa a los vecinos de nuestra ciudad.

Un familiar de una de las víctimas hablo con Lujan en Línea y contó lo siguiente: «ocurrió alrededor de las 00:30, le robaron a mi mamá y a la amiga en San Martín y Sarmiento dos hombres en moto».

«Le sacaron la cartera en la cual tenía la llave de mi casa, un celular j7 que ya está bloqueado, y otras pertenencias de menor valor» indicó.

«La última ubicación que marcó el gps del celular fue en las calles Libertad y Mendoza» expresó.

Tambien pidió a la gente de Luján que «Si alguien encuentra algo por ahí, se agradece que se comunique. Hicimos la denuncia y no es sorpresa que dejan mucho que desear los policias, llamé a los pocos minutos que pasó esto y tardaron mucho en venir, nos hicieron esperar para hacer la denuncia y no había gente, le mostré que el celular seguía activo en esa ubicación y no le dieron importancia, la verdad estamos solos, no nos cuida nadie» dijo con dureza refiriendose a la policía de Luján Primera».

«Sinceramente no sirven para nada. Mucha bronca e impotencia. Lo único que agradezco es que no les hicieron ningun daño» indicó Matías el hijo de una de las personas involucrada en el asalto.

