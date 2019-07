Inicio complicado para Ayrton Pérez en Zárate

El Campeonato Argentino de Karting llamó a pista para su Evento #1 al volante de Luján, Ayrton Pérez. El pasado fin de semana, el trazado zarateño fue el escenario para las fechas 1 y 2 de la temporada, en las que Pérez enfila junto a los demás referentes de todo el país de la clase Cadete.

Tras haber conseguido el título nacional en la divisional Mini el pasado año, Ayrton enfrenta una nueva etapa, en la que la clase Cadete lo tiene entre sus protagonistas. En la clasificación del día sábado, logró el 5° registro, lugar desde donde partió en la Pre Final.

En esta etapa, intentó escalar al frente sin conseguirlo y finalizó el último giro en la 6ª colocación. En la Final del sábado, por la fecha 1, se vio mezclado en el lote de punta, siendo uno de los protagonistas principales. Hacia las vueltas finales había conseguido saltar a la 3ª colocación, desde donde contenía a sus perseguidores. En este debate, cayó en los tramos decisivos, completando la etapa en la 6ª colocación.

Analizando lo actuado en la jornada del sábado, Ayrton comentó: “Anduvimos un poco lento en los entrenamientos. Nos tocó un motor que no era de los mejores. En la clasificación anduvimos bien, giramos rápido, pero no pudimos marcar buen tiempo porque nos taparon en la vuelta más rápida. En la Pre Final, intentamos estar lo más delante posible, pero no llegamos a avanzar. La final la arrancamos con todas las pilas y pudimos pelear bien adelante. Después no se nos dio porque veníamos todos muy juntos y en la última vuelta, estaba para cualquiera, pero hicimos una buena carrera”.

El domingo, por la Fecha 2 todo volvió a “cero”. En la clasifica, el mismo inconveniente de la víspera le impidió girar libre y marcar los tiempos que había insinuado en el warm up de la mañana. Relegado en la grilla de partida de la Pre Final por ese motivo, peleó en esa etapa por ascender en el clasificador, pero la línea de meta lo recibió algo alejado de sus pretensiones, en el 10° lugar.

Para la Final, el lujanense salió con todo a dar vuelta la historia. Los primeros giros le sirvieron para afirmarse en la hilera sin inconvenientes y luego, fue avanzando hasta alcanzar la 6ª posición desde donde lo recibió la línea de meta. Luego, una sanción a un piloto que lo antecedió en la llegada le otorgó el 5° lugar en el clasificador.

Concretado este ascenso en la última alternativa del fin de semana, explicó: “En la clasificación nos taparon en la tercera vuelta, y en la Pre Final, no pudimos avanzar mucho. Hicimos una linda pelea de la Final de hoy (domingo), pero no nos alcanzó para terminar adelante. La verdad que no es el inicio que esperaba porque no pudimos conseguir lo que queríamos”.

Luego completó: “Quiero dedicar todo el trabajo que hicimos este fin de semana, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis abuelos, a mi abuela que vive en mi corazón, a mis primos, a mis tíos, a toda la familia que siempre me acompaña, a mi preparador físico, a Chip Truck, a Diagno Truck, y a todos los que siempre me apoyan, dentro y fuera del karting”.

Con estos resultados, Ayrton Pérez se ubica en la 7ª posición del torneo con 40 puntos.

La próxima presentación por este certamen será el fin de semana del 28 y 29 de septiembre en el kartódromo de Mar del Plata.

Publicado el jueves 11 de julio de 2019