Inician los trabajos de alumbrado público en el barrio Las Casuarinas

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El Municipio de Luján informó que, con el objeto de brindar respuesta a un reclamo de los vecinos y vecinas, comenzó con la instalación de luminarias en el barrio Las Casuarinas, con el objetivo de proporcionar en el lugar las condiciones óptimas de visibilidad, guía y protección.

La iniciativa, que da inicio a los proyectos de alumbrado público en los denominados “corredores verdes”, contempla un total de 43 luces LED cálidas. Las tareas se desarrollan actualmente desde la calle Ecuador a Bolivia, y continuarán hasta Ruta Nacional N° 7.

Cabe destacar que el barrio Las Casuarinas, no contaba hasta este momento con ningún tipo de servicio de alumbrado público.

Por otra parte, con la incorporación de 121 luminarias, nuevos barrios del distrito completaron el 100% iluminación LED. Entre ellos se encuentran La Loma, Champagnat, Elli, Los Gallitos, El Tala, San Francisco y Los Paraísos.

Además, en respuesta a reclamos y pedidos de la comunidad se interviene con la colocación de luminarias en la localidad de Torres, Open Door, Pueblo Nuevo, en el barrio Valle Verde, Ameghino, Los Gallitos, Lanusse, La Loma, El Milagro, Villa Maria, San Pedro, y Americano.

Por último, con el fin de embellecer y brindar seguridad en espacios de uso público, se colocaron cinco brazos con una luminaria cálida, con el mismo concepto de lo ya realizado en el Parque San Martín, sobre la calle Colón, entre Almirante Brown y Carlos Pellegrini.

Publicado el sábado 30 de mayo de 2026