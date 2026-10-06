Informaron las nuevas fechas de las postas de salud
Atención gratuita
Durante octubre.
La Municipalidad de Luján informó que, como todos los meses, con el objetivo de acercar servicios de salud y brindar atención gratuita a la comunidad, el Municipio de Luján informa que las Postas de Salud continuarán en funcionamiento en distintos puntos del distrito durante octubre.
En esta oportunidad, funcionarán en el horario de 9 a 13 horas bajo el siguiente cronograma:
Miércoles 7: Plaza Colón
Miércoles 14: Plaza Colón
Miércoles 21: Plaza Colón
Miércoles 28: Plaza Colón
También habrá jornadas los días sábados de 10 a 14 horas, que incluirán postas con servicios de Zoonosis:
Sábado 10: Cerrito e/ Storni y Rojas (CENS 452)
Sábado 31: Plaza del Sol, Calle 349 y 349 bis
Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.
Publicado el martes 6 de octubre de 2026