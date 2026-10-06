Informaron las nuevas fechas de las postas de salud

Publicado el martes 6 de octubre de 2026

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La Municipalidad de Luján informó que, como todos los meses, con el objetivo de acercar servicios de salud y brindar atención gratuita a la comunidad, el Municipio de Luján informa que las Postas de Salud continuarán en funcionamiento en distintos puntos del distrito durante octubre.

En esta oportunidad, funcionarán en el horario de 9 a 13 horas bajo el siguiente cronograma:

Miércoles 7: Plaza Colón

Miércoles 14: Plaza Colón

Miércoles 21: Plaza Colón

Miércoles 28: Plaza Colón

También habrá jornadas los días sábados de 10 a 14 horas, que incluirán postas con servicios de Zoonosis:

Sábado 10: Cerrito e/ Storni y Rojas (CENS 452)

Sábado 31: Plaza del Sol, Calle 349 y 349 bis

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.

Publicado el martes 6 de octubre de 2026