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Informan los cortes dinámicos de calle por el evento de ciclismo Vuelta a Luján 2026

Deportes

Este domingo.



Publicado el sábado 23 de mayo de 2026

El Municipio de Luján informó a la comunidad los cortes de calles que se realizarán durante el domingo 24 mayo, debido a la 15ª edición de la Vuelta a Luján, un circuito que atravesará diversas localidades de Luján y alrededores, incluyendo Carlos Keen, Jáuregui, Cortínez, Goldney, Villa Espil, Torres y Open Door.

En este sentido, desde las 6 de la mañana del domingo 24 y hasta finalizar el evento, habrá cortes dinámicos por lo que se deberá circular con precaución por los siguientes puntos del distrito:

-Cruce de Carlos Keen: Camino Provincial 064-05, a la altura del Complejo Los Leones.

-Entre Carlos Keen y Villa Ruiz: Bernardino Rivadavia y Emilio Mitre (ida y vuelta).

-Cruce de Cortinez: Combate de San Lorenzo y Dr. Muñiz.

-Cruce de Open Door: Domingo Cabred y Buenos Aires.

La competencia contará con tres trayectos diferentes: de 60, 105 y 130 kilómetros, recorriendo caminos rurales y senderos característicos de la región.

La largada oficial se realizará desde la Basílica de Luján a las 9 horas, mientras que la jornada comenzará a las 7.30 horas, con el proceso de acreditación de los participantes.

Publicado el sábado 23 de mayo de 2026

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