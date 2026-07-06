Lunes 6 de julio de 2026
→ Ver pronóstico
  • Mayormente nublado
  • 5°C
  • H: 100%
  • P: 1020
  • V: Oste Sudoeste

Informan cambios en la obtención y renovación de licencias de conducir profesionales

A partir de hoy 6 de julio



Publicado el lunes 6 de julio de 2026

El Municipio de Luján informa a la comunidad que a partir del próximo 6 de julio de 2026 comenzará a implementarse la nueva normativa establecida por la Provincia de Buenos Aires, que introduce modificaciones en los procedimientos para el otorgamiento y renovación de las Licencias Nacionales de Conducir Profesionales correspondientes a las clases C, D y E.

La nueva disposición establece una diferenciación según el tipo de actividad que realice el conductor. Por un lado, se encuentran las licencias de actividad jurisdiccional, destinadas a quienes desarrollen su tarea exclusivamente dentro de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, las de actividad interjurisdiccional, dirigidas a quienes transporten pasajeros o cargas entre provincias, hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al exterior del país.

En este marco, quienes tramiten una licencia profesional de carácter interjurisdiccional deberán realizar las evaluaciones y capacitaciones correspondientes con prestadores externos habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Según el tipo de trámite, estas instancias podrán incluir evaluación psicofísica, capacitación teórica y exámenes teóricos y prácticos.

En cuanto a las clases de licencias, las subclases C1, D1, D2, D3, D4 y E2 podrán tramitarse tanto bajo modalidad jurisdiccional como interjurisdiccional, mientras que las subclases C2, C3 y E1 serán exclusivamente interjurisdiccionales.

Asimismo, desde el área se aclaró que se mantienen sin cambios aspectos centrales del trámite: el proceso seguirá comenzando y finalizando de manera presencial en el Centro Emisor de Licencias, continúan vigentes los plazos actuales según edad y categoría, no habrá modificaciones en las boletas CENAT y CEPAT, y la licencia física seguirá siendo el único documento válido dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Para más información, las y los interesados pueden acercarse de lunes a viernes de 7.15 a 13.15 horas a la oficina de Licencias de Conducir, ubicada en Avenida España y Belgrano, o comunicarse telefónicamente al 2323-435704.

Publicado el lunes 6 de julio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.