Informan cambios en la obtención y renovación de licencias de conducir profesionales

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informa a la comunidad que a partir del próximo 6 de julio de 2026 comenzará a implementarse la nueva normativa establecida por la Provincia de Buenos Aires, que introduce modificaciones en los procedimientos para el otorgamiento y renovación de las Licencias Nacionales de Conducir Profesionales correspondientes a las clases C, D y E.

La nueva disposición establece una diferenciación según el tipo de actividad que realice el conductor. Por un lado, se encuentran las licencias de actividad jurisdiccional, destinadas a quienes desarrollen su tarea exclusivamente dentro de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, las de actividad interjurisdiccional, dirigidas a quienes transporten pasajeros o cargas entre provincias, hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al exterior del país.

En este marco, quienes tramiten una licencia profesional de carácter interjurisdiccional deberán realizar las evaluaciones y capacitaciones correspondientes con prestadores externos habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Según el tipo de trámite, estas instancias podrán incluir evaluación psicofísica, capacitación teórica y exámenes teóricos y prácticos.

En cuanto a las clases de licencias, las subclases C1, D1, D2, D3, D4 y E2 podrán tramitarse tanto bajo modalidad jurisdiccional como interjurisdiccional, mientras que las subclases C2, C3 y E1 serán exclusivamente interjurisdiccionales.

Asimismo, desde el área se aclaró que se mantienen sin cambios aspectos centrales del trámite: el proceso seguirá comenzando y finalizando de manera presencial en el Centro Emisor de Licencias, continúan vigentes los plazos actuales según edad y categoría, no habrá modificaciones en las boletas CENAT y CEPAT, y la licencia física seguirá siendo el único documento válido dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Para más información, las y los interesados pueden acercarse de lunes a viernes de 7.15 a 13.15 horas a la oficina de Licencias de Conducir, ubicada en Avenida España y Belgrano, o comunicarse telefónicamente al 2323-435704.

Publicado el lunes 6 de julio de 2026