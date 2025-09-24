Información sobre el funcionamiento de la app “Magis TV”

Publicado el miércoles 24 de septiembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Desde la Cooperativa Eléctrica informaron sobre el funcionamiento de la app “Magis TV”:

“Ante las consultas recibidas, Coopenet Luján informa que no tiene relación alguna con la aplicación “Magis TV” ni presta soporte sobre ese servicio.

De acuerdo con disposiciones judiciales vigentes contra la retransmisión no autorizada de contenidos, la app es objeto de bloqueos y medidas técnicas de terceros, lo que puede provocar que funcione con baja calidad, deje de funcionar de manera intermitente o definitiva, especialmente durante eventos deportivos de alta audiencia”.

Publicado el miércoles 24 de septiembre de 2025