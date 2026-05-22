Incorporaron nuevos elementos a la estación de Calistenia del Polideportivo Municipal
Obras
Espacio público.
A fin de promover la salud pública mediante el ejercicio al aire libre y gratuito, el Municipio de Luján informó que sumó nuevos elementos de entrenamiento a la estación de Calistenia que se encuentra ubicada frente al Polideportivo Municipal.
En este sentido, al equipamiento existente se agregaron tres nuevas estaciones para dominadas, elongación y flexiones.
El proyecto se llevó a cabo con recursos propios, y nació a partir del pedido de un grupo de jóvenes que requería un espacio más amplio para entrenar.
La iniciativa pretende embellecer y mejorar los espacios públicos, así como también apostar al deporte local.
Publicado el viernes 22 de mayo de 2026