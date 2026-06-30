Incorporan nuevos juegos de primera infancia en jardines

Publicado el martes 30 de junio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Con el objetivo de brindar entornos seguros y de recreación que impulsen el aprendizaje integral de niños y niñas, el Municipio de Luján informó que instaló nuevos juegos de primera infancia en jardines del distrito.

En las últimas semanas se instalaron los siguientes juegos en:

Jardín Maternal Maria Niña: un mangrullo Lotus, un pórtico doble bebe, un tubo de gateo y una calesita de rotomoldeo.

Jardín N°914 del barrio San Bernardo: un mangrullo Lotus, un tobogán rampa, una calesita rotomoldeo y un pórtico doble mixto.

Jardín N°916: un mangrullo Lotus, un tobogán rampa, un pórtico doble bebé y una calesita de rotomoldeo.

Jardín N°924: un mangrullo Lotus y un pórtico doble cinta.

El proyecto también abarca el Jardín N°921 del Barrio Villa del Parque con la colocación de un mangrullo Lotus, un tubo de gateo, un pórtico doble cinta y calesita de rotomoldeo, y el Centro de Educación Física (CEF) N°73 de Luján, con la instalación de un equipamiento calistenia; una estación de dominadas, una barra paralela simple y una barra triangular.

En estas dos últimas instituciones, se prevé continuar con los trabajos en los próximos días.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con la comunidad educativa incorporando herramientas para que las infancias fortalezcan aspectos sensoriales, motrices, deportivos y artísticos.

Publicado el martes 30 de junio de 2026