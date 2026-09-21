Incorporan nuevas luminarias en plazas y espacios públicos

Los trabajos incluyeron la instalación de nuevas columnas con cuatro luminarias cada una en distintos espacios públicos.

En este sentido, las intervenciones se realizaron en:

Plaza Santa Marta: incorporación de una nueva columna con cuatro luminarias.

Plaza San Juan de Dios: incorporación de dos columnas, con un total de ocho luminarias.

Plaza Sor Josefina: incorporación de una nueva columna con cuatro luminarias.

Plaza Nuestro Sueño, Jáuregui: incorporación de una nueva columna con cuatro luminarias.

Parque Esperanza: refuerzo de las columnas existentes mediante la instalación de seis nuevas luminarias.

La incorporación de estos nuevos puntos de iluminación permite mejorar las condiciones de uso de los espacios públicos y acompañar las distintas actividades que vecinos y vecinas desarrollan en ellos.

De esta manera, el Municipio continúa trabajando en el mejoramiento de la infraestructura urbana y el fortalecimiento de la iluminación en plazas y espacios de encuentro, promoviendo entornos más cuidados, accesibles y seguros para toda la comunidad.