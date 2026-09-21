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Incorporan nuevas luminarias en plazas y espacios públicos

más seguros para la comunidad.

Entornos más seguros



Publicado el lunes 21 de septiembre de 2026

El Municipio de Luján continúa fortaleciendo la iluminación de plazas y espacios públicos del distrito, con el objetivo de mejorar la visibilidad y contribuir a entornos más seguros para la comunidad.

Los trabajos incluyeron la instalación de nuevas columnas con cuatro luminarias cada una en distintos espacios públicos.

En este sentido, las intervenciones se realizaron en:

  • Plaza Santa Marta: incorporación de una nueva columna con cuatro luminarias.

  • Plaza San Juan de Dios: incorporación de dos columnas, con un total de ocho luminarias.

  • Plaza Sor Josefina: incorporación de una nueva columna con cuatro luminarias.

  • Plaza Nuestro Sueño, Jáuregui: incorporación de una nueva columna con cuatro luminarias.

  • Parque Esperanza: refuerzo de las columnas existentes mediante la instalación de seis nuevas luminarias.

La incorporación de estos nuevos puntos de iluminación permite mejorar las condiciones de uso de los espacios públicos y acompañar las distintas actividades que vecinos y vecinas desarrollan en ellos.

De esta manera, el Municipio continúa trabajando en el mejoramiento de la infraestructura urbana y el fortalecimiento de la iluminación en plazas y espacios de encuentro, promoviendo entornos más cuidados, accesibles y seguros para toda la comunidad.

Publicado el lunes 21 de septiembre de 2026

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