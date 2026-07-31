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Incorporan cuatro nuevos patrulleros 0 km para fortalecer la seguridad en Luján

Seguridad.



Publicado el viernes 31 de julio de 2026


En el marco del Plan Integral de Seguridad Pública «Luján Alerta 24», el Municipio de Luján incorporó cuatro nuevos patrulleros 0 km que serán destinados a reforzar las tareas de prevención y el combate del delito en distintos puntos del distrito.La entrega de los móviles se llevó a cabo en el marco de la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud – CAPS El Ombú, con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; y el intendente de Luján, Leonardo Boto.Los nuevos móviles, camionetas Volkswagen Amarok, se suman a la flota destinada a fortalecer el patrullaje y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad que prestan servicio en el partido.Durante la actividad, el gobernador Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa en la que convocó a continuar fortaleciendo las políticas públicas, la solidaridad y el trabajo conjunto para enfrentar la “política de la motosierra”. Con esta incorporación, ya son 16 en total los patrulleros 0 km entregados para cumplir funciones en el partido de Luján, en el marco de las acciones impulsadas por la Provincia y el Municipio para reforzar la seguridad de la comunidad.También participaron de la jornada la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; el subjefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Leandro María Sarlo; funcionarios y funcionarias municipales, junto a vecinos y vecinas de la comunidad.

Publicado el viernes 31 de julio de 2026

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