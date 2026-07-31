Incorporan cuatro nuevos patrulleros 0 km para fortalecer la seguridad en Luján

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En el marco del Plan Integral de Seguridad Pública «Luján Alerta 24», el Municipio de Luján incorporó cuatro nuevos patrulleros 0 km que serán destinados a reforzar las tareas de prevención y el combate del delito en distintos puntos del distrito.La entrega de los móviles se llevó a cabo en el marco de la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud – CAPS El Ombú, con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; y el intendente de Luján, Leonardo Boto.Los nuevos móviles, camionetas Volkswagen Amarok, se suman a la flota destinada a fortalecer el patrullaje y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad que prestan servicio en el partido.Durante la actividad, el gobernador Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa en la que convocó a continuar fortaleciendo las políticas públicas, la solidaridad y el trabajo conjunto para enfrentar la “política de la motosierra”. Con esta incorporación, ya son 16 en total los patrulleros 0 km entregados para cumplir funciones en el partido de Luján, en el marco de las acciones impulsadas por la Provincia y el Municipio para reforzar la seguridad de la comunidad.También participaron de la jornada la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; el subjefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Leandro María Sarlo; funcionarios y funcionarias municipales, junto a vecinos y vecinas de la comunidad.

Publicado el viernes 31 de julio de 2026