Incendio en un local céntrico movilizó a bomberos y servicios de emergencia

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Publicado el jueves 30 de julio de 2026

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Dos personas con principio de asfixia.

Un importante operativo de emergencia se desplegó este jueves por la tarde, alrededor de las 18, en un local comercial ubicado sobre San Martín al 278, entre Rivadavia y Francia, tras registrarse un incendio en el local ELALS.

En el lugar trabajaban efectivos de la Policía, personal de Tránsito, la Guardia Urbana y tres dotaciones de Bomberos Voluntarios para controlar la situación.

Como consecuencia del siniestro, dos personas sufrieron principios de asfixia por inhalación de humo y fueron asistidas en el lugar.

El tránsito permaneció parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de extinción y prevención. Hasta el momento no se informó oficialmente el origen del incendio ni la gravedad de los daños materiales.

Publicado el jueves 30 de julio de 2026