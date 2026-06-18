Incendio de un automóvil en pleno centro de Luján

Publicado el jueves 18 de junio de 2026

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Un automóvil se incendió durante la madrugada de este jueves en la intersección de las calles 25 de Mayo y Mariano Moreno, en pleno centro de la ciudad de Luján.

Según la información recabada en el lugar, el conductor se encontraba realizando un viaje cuando se produjo una explosión en la zona de la guantera del vehículo, lo que derivó en el inicio del fuego. Al momento del incidente también viajaban pasajeros en el rodado.

Tras el alerta, acudieron al lugar efectivos policiales, personal de Bomberos Voluntarios y agentes de la Guardia Urbana, quienes trabajaron para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

«A la llegada del móvil policial ya se encontraban trabajando los servicios de emergencia», indicaron fuentes consultadas.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación. El vehículo sufrió importantes daños como consecuencia de las llamas.

Publicado el jueves 18 de junio de 2026