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Incendio afectó galpón de una casa en Open Door

Los detalles



Publicado el miércoles 30 de septiembre de 2026

Un incendio se registró durante la noche del martes en una propiedad ubicada a la altura del kilómetro 160,5 de la Ruta 6, en Open Door.

Según informaron fuentes policiales, el fuego afectó al galpón de una casa particular ubicada junto a la entrada de un hotel de la zona.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos, personal policial de Open Door, efectivos de Policía Vial y una patrulla municipal.

Los trabajos se desarrollaron dentro del predio y, una vez finalizadas las tareas, los efectivos policiales se retiraron del lugar.

Publicado el miércoles 30 de septiembre de 2026

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