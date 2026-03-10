Martes 10 de marzo de 2026
Inauguraron la Plaza de Joaquín en la localidad de Pueblo Nuevo

Acto

Con la presencia del intendente.



Publicado el martes 10 de marzo de 2026

La Municipalidad informó que el Intendente Leonardo Boto, junto a autoridades, vecinos y vecinas de la localidad de Pueblo Nuevo, inauguró el jueves pasado la Plaza de Joaquín, el espacio que rinde homenaje al niño nacido en 2015 y fallecido en marzo de 2023 a causa de un Neuroblastoma.

El acto comenzó con el descubrimiento del cartel que lleva el nombre de “La placita de Joaquín”. Luego, el padre de la Abadía San Benito realizó la bendición al espacio y los presentes.

“Hace tres años la vida nos cambió para siempre. Si bien hay mucho dolor para seguir trabajando, también debemos reconocer que desde hace tres años nos vienen sucediendo cosas que nunca imaginábamos. De pronto una ciudad entera se une para ayudar a Joaqui. De pronto un anfiteatro tiene el nombre de nuestro hijo y todos los meses nos encontramos en este lugar para recordar a Joaqui con todo su arte y su amor reflejado en la cara de cada una de las personas que nos acompañan. Escuchamos muchas veces a los niños decir la placita de Joaquín, y esas palabras nos llenan el corazón”, sostuvieron Natalia y Matías, los padres de Joaquín.

Finalmente, en el Anfiteatro Joaquín Cabrera, se presentó la escuela de Danza Folclórica “Agitando pañuelos” y el dúo Paula y Fede.

La plaza se encuentra ubicada en el barrio Soleado de Pueblo Nuevo. Cuenta con una isla de juegos, un sendero aeróbico, iluminación LED, mesas, bancos, pérgolas y un gran anfiteatro donde semana a semana se realizan diferentes actividades.

