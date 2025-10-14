Inauguraron la nueva plaza ARA “Isla de los Estados”

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Luján informó que con un buque que representa al ARA“Isla de los Estados”, el pasado viernes quedó inaugurada la nueva plaza ubicada en el Monumento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Se trata de una iniciativa que conmemora a los tres héroes lujanenses caídos el 10 de mayo de 1982.

“Nos parecía importante tener un lugar lúdico donde haya un acercamiento a Malvinas, donde podamos encontrarnos, donde puedan venir las familias. Fue así como surgió la idea de una plaza buque, y su nombre ARA Isla de los Estados para conmemorar a los tres lujanenses que dieron la vida. Es importante seguir alimentando la memoria de Malvinas, el patriotismo, tenemos que abrazar estas causas nobles, el sentido de trascendencia y saber que tener propósitos es fundamental en la vida. Viva la Patria y vivan las Malvinas Argentinas «, expresó el Intendente Leonardo Boto.

El acto comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, con la interpretación de María Lupercio y Ludmila Silveiro en lenguaje de señas. El Padre Lucas realizó la bendición y se descubrió una placa que rinde homenaje a los tripulantes del buque argentino Isla de los Estados, hundido durante la Guerra de Malvinas, y especialmente a los tres héroes lujanenses que formaron parte de esa tripulación: Enrique Hudepohl, Rubén Torres y Jorge Politi. El Intendente junto a la familia del héroe fallecido en el hundimiento, Enrique Hudepohl, descubrieron el nombre del buque, en un momento muy emotivo entre los presentes.

“El sacrificio de estos hombres civiles y militares es un faro que ilumina nuestros caminos del futuro de soberanía plena. Toda iniciativa que reivindique su memoria es un paso más hacia su inmortalización. Que la memoria de los tripulantes de la isla de los Estados viva por siempre en nuestros corazones”, destacó el Capitán de la Marina Mercante, Eduardo Baglietto.

El evento continuó con palabras de Carlos Quilici de la Junta Municipal de Estudios Históricos, la entrega de una fotografía de la plaza a familiares de los caídos, y una suelta de globos en honor a los caídos en la gesta de Malvinas, que acompañó al tradicional corte de cinta inaugural.

El nuevo espacio instalado para que puedan disfrutar los más chicos, consiste de una estructura de más de 15 metros de largo, que cuenta con juegos para trepar, recorrer y deslizarse, además de la instalación de bancos, cestos de basura y luminarias LED.

Se trata de una propuesta que une memoria, recreación y comunidad, para que las nuevas generaciones crezcan jugando sin olvidar los hechos que marcaron la historia Argentina.

Estuvieron presentes Veteranos de Guerra de Malvinas, sus familiares y familiares de Caídos en la Gesta de Malvinas, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Cesar Siror, Representantes de la Marina Mercante, Concejales, funcionarios municipales, instituciones de nuestra ciudad que permanentemente acompañan la causa Malvinas y vecinos y vecinas de la comunidad.

Publicado el lunes 13 de octubre de 2025