Inauguraron el Túnel de las Sorpresas

Luego de varios meses de trabajo y gracias al trabajo y el aporte económico de Nano Salas, de Aguas Cristalinas, y Diego García, de Iceland, con la presencia del intendente Municipal Dr. Oscar Luciani, se inauguró El Túnel de las Sorpresas, una fuente de agua que reemplaza la anterior construcción ubicada en el corazón de la plazoleta Antigua Estación Basílica. Acompañaron el evento autoridades municipales; el presidente del Honorable Concejo Deliberante Dr. Fernando Casset, concejales y la presidenta al Consejo Escolar Viviana Flosi.

Durante la jornada Diego García expresó: “No fui bendecido con el don de la palabra y por eso solo voy a decir dos cositas. Una petición para los vecinos y amigos de Luján. Con Nano hicimos lo que pudimos. Hasta acá llegamos y vamos a seguir cuidando la fuente, pero pedimos ayuda de todo corazón para cuidarla, para evitar el vandalismo. Se hizo para visitarla y disfrutarla”.

Seguidamente, García agradeció “a mis socios por confiar en este proyecto. Y a este loco de la cabeza de Nano. Agradezco a mi equipo de Iceland que trabajaron con nosotros y a todo el equipo de Aguas Cristalinas, por la fuerza y garra que le pusieron a esto. También a Oscar Luciani y Rita Sallaberry por confiar y darnos el padrinazgo de esta plaza, sino no se podría haber tocado nada. Oscar, muchas gracias. A la tesorera mía y de Nano, que nos habilitaron hasta el último centavo que les pedimos y no faltaron recursos. Fue mucho sacrificio, por eso pedimos que nos ayuden a cuidarla”.

Por su parte, Nano Salas agradeció a “Tata Dios que después de tanta lluvia nos regaló este día. Después de tanto trabajo no queríamos que llueva en la inauguración”.

“Estas cosas cambian el estado de ánimo de las personas. Hoy para nosotros es una tarde de un gran valor porque homenajeamos a nuestros abuelos. Por eso invitamos al Hogar Padre Varela. Una comunidad que no venera a sus mayores está liquidada. Hay que aprender de nuestros abuelos, hablar con ellos”, dijo Salas.

“Seamos patriotas. No desfilar como granaderos en la calle San Martín, sino en cada acto de cada día, siendo cordiales, gentiles en lo diario. Y triplicar la paciencia con los abuelos”, expresó Salas, agregando que “tanto Iceland como Aguas Cristalinas vendemos productos íntimamente ligados con la felicidad. Vendemos momentos de alegría y hoy queremos esos momentos”.

“Agradezco a todos los que salen a caminar por esta plazoleta y que respetaron y alentaron a seguir trabajando. Y le pido al intendente que cree la figura de un placero uniformado y comunicado con la policía. Debemos tenerlo. No debe ser tan complejo. Entre Diego y yo hicimos toda la obra y no firmamos un solo papel. Por todo ellos pido el aplauso más fuerte para la gente de trabajo que día a día realizó esta obra. Que viva la plazoleta, que viva el Túnel y que viva la Patria.

El intendente Oscar Luciani dijo que “no puede ser una tarde mejor para este evento tan lleno de amor. Nano con sus locuras, esta no es la primera, llegó con su proyecto y vino acompañado de Diego García. Y dijeron que querían hacer algo para nuestra querida ciudad; en gratitud hacia nuestros queridos vecinos. Querían un lugar donde puedan disfrutar con sus hijos, abuelos, familias. Un lugar para compartir”.

“Les dije que no había impedimento legal. Y sin firmar un solo papel ellos se pusieron a trabajar. Hoy agradezco en nombre de todos los vecinos. El Municipio no tuvo que poner un centavo. Pero no solo con estos colaboran, sino en múltiples oportunidades. Por eso un decreto que los destaca como vecinos colaboradores. Con el nombre de ellos van sus familias y los trabajadores. Ante ello lo mínimo que tenemos que hacer es cuidar el lugar. Nano y Diego me dijeron que tienen a una persona que podrá cuidar este espacio y así lo hará. Agradezco por todo lo que hicieron”.

A través de los correspondientes decretos, se declaró “de Interés Cultural Turístico Municipal el Acto con motivo de la inauguración y puesta en valor de la ‘Fuente de Agua, living exterior, pérgola, multijuegos circular, círculo de sol con palmeras, juegos integradores más un gimnasio saludable’, emplazado en el predio de la Antigua ‘Estación Basílica’, sito entre las calles Juan P. Barnech (25), Padre Varela (87), Mariano Moreno (14) y Rivadavia (8) de esta ciudad”.

También se declaró como “Vecino Destacado al Sr. Alejandro A. ‘Nano’ Salas, representante de ‘Otra Pileta’ S.R.L. quien se ofreció espontáneamente para efectuar remodelación y puesta en valor de la Fuente ubicada en la Plazoleta “Antigua Estación Basílica”, la que quedara oficialmente inaugurada el próximo 14 de diciembre de 2018, a las 19 Hs.”.

Del mismo modo se declaró como “Vecino Destacado al Sr. Diego Alejandro García Lizziero, de la firma ‘Iceland’ S.R.L., quien se ofreció espontáneamente para efectuar la remodelación y puesta en valor de la Fuente de Agua y sus alrededores, ubicada en la Plazoleta ‘Antigua Estación Basílica’, la que quedará oficialmente inaugurada el próximo 14 de diciembre de 2018, a las 19 Hs.”.

Hubo una bendición sacerdotal de la fuente y una placa alusiva entregada por el gobierno municipal.

El acto fue acompañado por la Banda de Música 9 de Julio, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján y la música de El Bife y la Renegada.

La inauguración concreta del Túnel se dio con Nano Salas y Diego García pasando por el ornamento acuático en bicicleta, con globos y repartiendo helados a los presentes.

Por último, se brindó un ágape en el Museo Udaondo.

Publicado el sábado 15 de diciembre de 2018