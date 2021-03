Inauguraron el nuevo Destacamento de Bomberos en la localidad de Open Door

El Intendente Leonardo Boto acompañó este domingo la histórica inauguración del nuevo Destacamento de Bomberos ubicado en Avenida Filiberto 2100 de la localidad de Open Door.

El nuevo Cuartel es de gran importancia para nuestra comunidad ya que permitirá que los servicios que brindan los Bomberos Voluntarios estén más cerca y agilicen los tiempos de respuesta ante los siniestros.

«Hoy es un gran día para nuestra comunidad, estoy muy contento, han sido muchos años trabajando para que este destacamento se haga realidad y hoy se ha concretado. Fueron muchos los que pusieron su esfuerzo, su contribución y trabajaron para que esto sea posible. Creo que estos son los proyectos que nos unen, los que nos marcan el camino. Sigamos trabajando así, unidos por nuestra comunidad.” valoró el Intendente durante el acto.

Por su parte el Presidente del Consejo Directivo, Luis Goenaga, intervino para hacer un recuento sobre el proceso llevado a cabo por la comunidad para garantizar el destacamento local. Agradeció las gestiones llevadas adelante por el entonces concejal Leonardo Boto y además señaló: «Este es el destacamento número 2 de Open Door. Es de ustedes, es de nosotros; es de todos, cuidémoslo».

Este avance fundamental forma parte del proceso de descentralización que promueven los Bomberos para tener presencia en las localidades.

«Dicen por ahí que los adultos mayores no tienen proyectos. Dicen que la juventud está perdida, que no tiene futuro. Yo no lo creo. Acá está el resultado de vecinos adultos mayores que soñaron con un cuartel de bomberos en la localidad de Open Door, que formaron y que forman parte del Consejo Directivo de Bomberos Voluntarios de Luján. Acá está el fruto de un grupo de jóvenes que tienen un norte claro, que se levantan a cualquier hora de la madrugada para ayudar a quienes lo necesitan», señaló el Jefe del Cuerpo, Maximiliano Celotto.

El destacamento consta de una nave de 400 m2, emplazada en una hectárea cedida por la Colonia Domingo Cabred. Las instalaciones cuentan con todas las comodidades para que los bomberos puedan desarrollar sus actividades cotidianas.

En la Jornada se descubrió una placa identificatoria y se procedió a la bendición de la misma, así como del edificio, por parte del Padre Lucas, Rector de la Basílica de Luján.

Cabe destacar que en el espacio además se prevé inaugurar, en un corto plazo, un campo de entrenamiento modelo en la región, poniendo en valor a la localidad.

Participaron además del acto Jorge Adamo, el Director de la Colonia Cabred, Dr. Jorge Rosetto, el Jefe del Cuerpo, Maximiliano Cellotto, los concejales Marcelo Sánchez y Carolina Francia.

Publicado el domingo 21 de marzo de 2021