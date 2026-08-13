Inaugurarán tres muestras en el Museo de Bellas Artes

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de las inauguraciones de tres muestras que se darán en simultáneo, el viernes 14 de agosto a las 19 horas en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863).

De entrada libre y gratuita, las exposiciones ocuparán las salas Casals, Paladino y Aime, y presentan diferentes formas de abordar la producción artística, la experimentación, la materia, la memoria y la figura humana.

“Estas tres muestras proponen recorridos muy diferentes, pero tienen algo en común: nos invitan a mirar el arte más allá del resultado final. Podemos encontrarnos con procesos, materiales, huellas, memorias y distintas formas de construir una obra. La apertura de estas salas es también una invitación a detenernos, observar y encontrarnos con esas diferentes maneras de producir y pensar el arte” expresó Mariana Rodríguez Gastón, Coordinadora del Museo.

Sala Casals

Ensayo Abierto – ARTE[FACTO] – Galería de Arte

La muestra propone ampliar la idea de obra como resultado final para poner en escena también aquello que habitualmente permanece fuera de ella: procesos, registros, bocetos, pruebas y formas de trabajo.

La producción artística se presenta como un sistema abierto, en desarrollo, donde las decisiones, los ensayos y las distintas temporalidades del proceso forman parte de lo que se muestra.

Ensayo Abierto constituye la primera muestra de ARTE[FACTO] – Galería de Arte y funciona también como presentación pública de un proyecto que se encuentra en construcción.

Sala Paladino

Alquimia – Gladys Abitante y Osvaldo Krasmanski

La exposición reúne las obras de Gladys Abitante y Osvaldo Krasmanski, artistas que comparten una formación y un recorrido, y que encuentran en esta muestra un espacio de diálogo entre sus producciones.

El color y las texturas ocupan un lugar central en sus obras. Pasteles, papeles, acrílicos y otros materiales participan de procesos de experimentación en los que la obra se construye a partir del hacer y de la transformación de la materia.

El encuentro entre ambos artistas parte de una afinidad y de una manera compartida de habitar el arte y la cultura, sin dejar de lado las particularidades de sus recorridos individuales.

Sala Aime

Vestigios de la presencia – Juan Burgos

La exposición de Juan Burgos se construye desde una mirada centrada en la figura humana, la memoria y las marcas que dejan el tiempo y la experiencia.

Sus dibujos y pinturas no buscan representar individuos específicos, sino acercarse a aquello que permanece cuando el tiempo, la memoria y el cuerpo han dejado sus huellas. Rostros y cuerpos aparecen como territorios de experiencia, entre la representación y la disolución, entre la materia y el vacío.

A través de la línea, la mancha, el color y la superposición de imágenes, las obras construyen espacios donde conviven la observación, el recuerdo y la intuición. La muestra propone un recorrido por la vulnerabilidad, el paso del tiempo y la persistencia de la vida en sus formas más frágiles.

Información para visitar las muestras:

Las muestras se podrán visitar hasta el 6 de septiembre inclusive, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17.

Publicado el jueves 13 de agosto de 2026